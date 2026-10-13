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Večera za 5

Marija iz 'Večere za 5' prvu tetovažu napravila u 64. godini: 'Ja baba, luda stara!'

Umirovljenica Marija Benjak (65) drugog dana međimurskog tjedna 'Večere za 5' preuzela je ulogu domaćice, a tijekom pripreme jela otkrila je zanimljiv detalj iz svog života - tetovaže na rukama. Prvu tetovažu napravila je u 64. godini

RTL.hr
13.10.2026 19:00

Drugog dana međimurskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu kuha umirovljenica Marija Benjak (65), koja je već tijekom pripreme večere pokazala svoj vedar duh i smisao za humor. Dok je pripremala jela za goste, kamera je zabilježila zanimljiv detalj na njezinim rukama – tetovaže.

Marija, Večera za 5
Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

Marija nije skrivala da voli tetovaže, a otkrila je i da se na prvu odlučila tek nedavno, u 64. godini života.

"Imam šarenilo po rukama. Da, ja baba, luda stara, u 64. godini sam stavila prvu tetovažu. Kaj reći", ispričala je kroz smijeh.

Posebno je istaknula tetovažu krune, koja za nju ima simbolično značenje. Naime, Marija je otkrila da se upravo tako i doživljava. "Ova kruna je jer se ja tako osjećam, kao kraljica", ponosno je objasnila.

Marija, Večera za 5
Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

Svojim je izjavama pokazala da godine za nju nisu prepreka za nove odluke i male životne avanture. A sudeći po njezinu vedrom raspoloženju, Marija se itekako dobro zabavlja i u ulozi domaćice 'Večere za 5'.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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