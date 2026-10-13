Marija iz 'Večere za 5' prvu tetovažu napravila u 64. godini: 'Ja baba, luda stara!'

Drugog dana međimurskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu kuha umirovljenica Marija Benjak (65), koja je već tijekom pripreme večere pokazala svoj vedar duh i smisao za humor. Dok je pripremala jela za goste, kamera je zabilježila zanimljiv detalj na njezinim rukama – tetovaže.
Marija nije skrivala da voli tetovaže, a otkrila je i da se na prvu odlučila tek nedavno, u 64. godini života.
"Imam šarenilo po rukama. Da, ja baba, luda stara, u 64. godini sam stavila prvu tetovažu. Kaj reći", ispričala je kroz smijeh.
Posebno je istaknula tetovažu krune, koja za nju ima simbolično značenje. Naime, Marija je otkrila da se upravo tako i doživljava. "Ova kruna je jer se ja tako osjećam, kao kraljica", ponosno je objasnila.
Svojim je izjavama pokazala da godine za nju nisu prepreka za nove odluke i male životne avanture. A sudeći po njezinu vedrom raspoloženju, Marija se itekako dobro zabavlja i u ulozi domaćice 'Večere za 5'.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.