Marija iz 'Večere za 5' prvu tetovažu napravila u 64. godini: 'Ja baba, luda stara!'

Drugog dana međimurskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu kuha umirovljenica Marija Benjak (65), koja je već tijekom pripreme večere pokazala svoj vedar duh i smisao za humor. Dok je pripremala jela za goste, kamera je zabilježila zanimljiv detalj na njezinim rukama – tetovaže.

Marija nije skrivala da voli tetovaže, a otkrila je i da se na prvu odlučila tek nedavno, u 64. godini života.

"Imam šarenilo po rukama. Da, ja baba, luda stara, u 64. godini sam stavila prvu tetovažu. Kaj reći", ispričala je kroz smijeh.

Posebno je istaknula tetovažu krune, koja za nju ima simbolično značenje. Naime, Marija je otkrila da se upravo tako i doživljava. "Ova kruna je jer se ja tako osjećam, kao kraljica", ponosno je objasnila.