Marija iz 'Večere za 5' zapjevala hit Zorice Kondže i oduševila goste: 'To mi je Bog dao'

Večera kod Marije Šekerije u Vinkovcima dobila je i glazbeni nastavak! Na želju gošće Ilonke, domaćica je zapjevala pjesmu 'Zar je voljeti grijeh' Zorice Kondže i oduševila okupljene svojim glasom. Otkrila je i od koga je naslijedila ljubav prema glazbi

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Domaćica 'Večere za 5' Marija Šekerija pokazala je da se, osim u kuhinji, odlično snalazi i s mikrofonom! Tijekom druženja u njezinu domu gošća Ilonka poželjela je čuti jednu pjesmu Zorice Kondže, a Marija joj je rado ispunila želju i svojim glasom oduševila ostale goste.

icon-expand icon-close icon-close Ilonka, Večera za 5 FOTO: RTL

"Marija, je l' ti znaš nešto od Zorice Kondže?", upitala ju je Ilonka. "Znam više, na koju točno mislite?", spremno je odgovorila domaćica. Kada je Ilonka odabrala pjesmu 'Zar je voljeti grijeh', Marija je bez oklijevanja zapjevala. Njezina izvedba oduševila je goste, koji su je odmah upitali odakle joj takav talent za glazbu. Marija je otkrila da vjeruje kako je njezin dar dijelom naslijeđen, a posebno je spomenula svoju baku.

icon-expand Marija, Večera za 5 FOTO: RTL