Marija je njegovateljica: 'Najteže u tom poslu je vidjeti da su ljudi bolesni i da im je teško'

Marija je po struci frizerka, ali priznaje kako je to nikad nije zanimalo. ''Kratko sam se bavila time poslom, a zatim smo suprug i ja odlučili kupiti kuću i otvoriti dom za starije i nemoćne osobe'', ispričala je Marija.

Marija trenutno skrbi o pet korisnika u domu. ''Posao je jako zahtjevan jer o tim osobama moraš brinuti 24h, njima si i psihijatar i liječnik. No, volim taj posao i posvećena sam njemu. Stvarno me ispunjava'', priznala je Marija. ''Najteže u tom poslu je vidjeti da su ljudi bolesni i da im je teško'', dodala je. Gordan je priznao kako nikad ne bi mogao raditi taj posao jer ne bi mogao mijenjati pelene, gadljiv je. Također, Marija je priznala kako često plače: ''Vrlo sam emotivna osoba i svaka me sitnica dirne.''

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!