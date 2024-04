Marija otkrila kako je sretno otišla u mirovinu: 'Sada živim lijepo od prvog do drugog, a dalje nikako'

Dentalna tehničarka Lana Ljubek prva je ovotjedna domaćica 'Večere za 5', a za desert je pripremila kolač naziva 'Crno i bijelo', a dobio je same pohvale.

''Izgled deserta je bio vrhunski, jako je lijepo napravljen'', komentirala je Marija. ''Djeluje obećavajuće, da neće biti pretežak za želudac – djeluje lagano... Vidjet ćemo'', rekla je Petra.

Domaćicu je zanimalo čime se njeni protukandidati bave i koja im je profesija. Tako je saznala kako je Davor policijski službenik, a to je pokrenulo brojne šale. ''Hoćeš li i na našim večerama uvesti reda?'', upitala ga je Marija. ''Nekada ne možeš napraviti red u neredu'', odgovorio je Davor. ''Tako sam u strahu da mi se gaće tresu'', našalila se Petra.

''To je posao kao i svaki drugi – bolje to nego konobariti'', dodala je, a rekla je i kako se s policajcima najlakše dogovoriti. Josip je primijetio kako se Petra jako opustila. ''Malo je zvrkasta, onako'', komentirao je Josip, a ona je priznala kako joj to nije problem.