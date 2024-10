Marin iz 'Večere za 5' za RTL.hr o niskim ocjenama: 'Nisam loš! Ali kod Leonele je bilo previše životinja'

''Što se dojmova tiče, za početak mi se nije svidio mali interijer i još k tome, sve je bilo puno životinja. Od iguana do ostalih gmazova... Mislim da je to malo neukusno za jedan takav show kao što je 'Večera za 5', ipak bi trebao biti sređen i ugodan ambijent. To je bio početak - odmah loš dojam'', priznao je Marin, a zatim je za RTL.hr prokomentirao i jela.

''Salata na početku nije bila nekog okusa, bila je kisela, bilo je sve zbrčkano, svašta nešto je to bilo napravljeno. Što se tiče glavnog jela, dosta toga je bilo suho, a na stolu nije bilo niti maslinovog ulja niti umaka da to bude ukusnije i da klizi niz grlo. Što se kolača tiče, on se sav razlio, imao sam osjećaj da se nije stisnuo kako spada'', komentirao je i dodao kako je možda i mogao dati malo veću ocjenu, no nikako desetku.

''Možda sam mogao dati četiri... Ljudi me doživljavaju na jedan način, a ja uopće nisam takav", pravdao se Marin.

