Marina je imala zanimljivo pitanje za domaćina, no Vesni se nije svidjelo: 'To je zabranjeno'

Atmosfera na pretposljednjoj ovotjednoj večeri nije bila tako vesela kao inače, a domaćin Siniša smatra kako razlog tome nije mamurluk nego samo umor kandidata. Tijekom večere Marina je htjela saznati više o njegovom hobiju astrologije, a Vesna ju je odmah zaustavila: ''Ne to pitati. Zabranjeno pitanje". "Dobro onda neću ništa pitati, ali zanima me stvarno'', odgovorila je Marina Vesni, a Zlatko se ubacio u raspravu kako i njega to zanima.