Marina je u 'Večeri za 5' prvi put pripremala pohane palačinke: 'Jednostavno je, sada ćemo samo takve doma jesti'

Posljednja ovotjedna kandidatkinja ' Večere za 5 ' je majka četvero djece Marina Mudrinjak . ''Djeca znaju svoj red, znaju da kad mama kuha da se oni igraju u sobi, nekada malo gledaju što mama radi. U svakom slučaju dobri su, ne mogu se žaliti. Jest da ih je četvero, ali su jako dragi i dobri'', rekla je Marina. Također, dodala je kako se nekada djeca igraju kuhanja. ''Dam im brašno i vodu, onda se za malim stolom igraju da kuhaju sa mnom'', objasnila je. ''Kuhanje s četvero djece može biti jako zanimljivo, posebno ako su mali. Svatko nešto malo prospe tako je zanimljivo, ali i edukativno za njih. No, baš četiri istovremeno – nije lako'', komentirala je Vesna.

Domaćica Marina je za predjelo pripremala, po prvi put, pohane palačinke. ''To je najdraže jelo moje gazdarice i uvijek kad joj dolaze djeca priprema to pa mi je predložila da to napravim gostima'', rekla je.Iiako joj je Marina rekla kako ih nikada nije pripremala, njezina gazdarica je inzistirala tvrdeći kako je priprema jednostavna. ''Pa evo jednostavno je, tako da ću od sada stalno pripremati i klincima i njoj i sebi pohane palačinke. Sad ćemo preći samo na pohane palačinke, nećemo više jesti ni slatke i zapečene'', komentirala je Marina.

