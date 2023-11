Trebaju li se nositi rukavice tijekom pripreme jela? 'Volim je osjetiti pod prstima'

Marina je kometirala kako voli ličku kuhinju i domaću hranu. ''Baka iz Like me puno stvari naučila, na primjer 'trgance', no ovo danas nije lička kuhinja'', rekla je Marina te otkrila zašto joj je bitan desert koji danas priprema. ''Majka mi je preminula prije tri godine, a obožavala je kad sam radila kolače. Odlučila sam u njezino ime, s obzirom da je nema, napravi ovaj desert jer ga je voljela'', ispričala je Marina.