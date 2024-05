Marina traži posao kao kuharica, a svoje vještine dokazat će i u 'Večeri za 5': 'Ovo je moj san'

"Imam 31 godinu, dolazim iz Sladojevaca, rođena sam u Travniku, no s godinama su moji tu doselili. Odrasla sam s trojicom braće, mamom i tatom. Prije osam godina sam se udala, nemamo još djece, razmišljamo o tome, no sve će doći u svoje vrijeme", ispričala je Marina o sebi i svojoj obitelji.

"Volim slušati ljude, ne volim biti u centru pažnje, a kad se opustim, to je to. Volim plesti, raditi dekoracije, da je mozak na pašu, odmorim se psihički, a i fizički. Trenutno sam nezaposlena i prijavila sam se u 'Večeru za 5' kako bi me netko vidio i možda zaposlio kao kuharicu. Po struci sam trgovkinja, ali nikad nisam radila to, već radim kao kuharica tijekom sezona. Muž je konobar, ja kuharica. To je moj san, da kuham ljudima", zaključila je Marina.