Ah, ta dekoracija! Trebaju li kandidati u ocjenjivanju uzimati u obzir i ljepotu tanjura i stola?

Pretposljednji kandidat ovotjedne 'Večere za 5' je inženjer prometa Mario Švaganović, a za glavno jelo je pripremio junetinu i teletinu s gljivama i domaćem kruhom iz krušne peći naziva 'U kotliću kraj Save'.

''Narode, ja što sam znao to sam napravio i servirao. Na vama je da probate i po mogućnosti pojedete'', rekao je domaćin gostima.

Gosti su bili podijeljenog mišljenja, nekima se dekoracija svidjela, no većini ne. "Glavno jelo je izgledalo lijepo, no nedovoljno ukrašeno. Iskreno, na mom tanjuru je bio list peršina, ali nekakav suh i uvenuo – kao da ga je netko bacio bez veze. Na drugim je tanjurima puno ljepše izgledalo. Ja bih to malo drugačije ukrasila'', komentirala je Karmela, a s njome se složio i Ivan. ''Prenatrpano, nabacano na hrpu. Možda bih razdvojio neke sastojke. Stavio bih štrucu od kruha na jednu stranu, a ne umočio u umak pa ono - tko voli neka izvoli'', rekao je Ivan. ''Izgled glavnog jela je bio lijep. Oni kruščići su mi baš bili lijepi i meso se slagalo, no količinski je bilo puno. Malo previše'', priznala je Martina.