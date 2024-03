Mario završio na posljednjem mjestu! Padale salve kritika: 'Predjelo i desert nisu po mom ukusu, a ni lokacija večere'

Pripravu večere u bajkerskom klubu Mario je započeo glavnim jelom nazvanim 'U kotliću kraj Save'. "Grah, čobanac...", pretpostavio je Ivan, a složio se i Toca. Junetinu i teletinu s gljivama napravio je domaćin kao slasni gulaš za ekipu, a poslužio je uz to i lovačku štrucu kao prilog slasnom mesu iz kotlića. Uslijedila je priprava deserta 'Zagonetni slojevi s cvebama'. "Mario ima zanimljive nazive", komentirao je Ivan. Ekipu je Mario dobrano zbunio, a uskoro je pred kamerama otkrio da će raditi nešto slično slavonskoj štrudli. Za kraj, bajker se prihvatio predjela 'Balancane iz rerne'. "Iz rerne, ali balankana, to mi nije jasno što je to", zbunio se Toca. Ni cure nisu znale što je balancana, iza koje se skrio patlidžan, kojeg je Mario spravio u pećnici za predjelo.

Ubrzo se domaćin prihvatio pripreme za dolazak gostiju i posluživanje aperitiva. Ponudio je ekipi domaće rakije svog prijatelja Raše - marelica, šljiva, jabuka i višnjevac bili su dio raznolike Marijeve ponude aperitiva. "Bio je opušten, vedar kao i dosad", komentirao je doček Ivan. "Rakija je odlična, šljiva, ali prva klasa", dodao je Toca. "Marelica mi je bila malo jaka", zaključila je Martina o aperitivu.