Večera za 5

Marko iz 'Večere za 5' je samohrani otac djevojčica: 'Sretan sam, provodim puno vremena s njima'

Marko kuha posljednji u 'Večeri za 5', a otkrio je ponešto o sebi

27.02.2026 18:00

Iako je u popularnom kulinarskom showu "Večera za 5" dobio priliku pokazati svoje kuharsko umijeće, Marko, elektrotehničar iz Dugog Sela, s gledateljima je podijelio puno više od samih recepata. Iza mirnog i staloženog domaćina krije se dirljiva priča o borbi, očinskoj ljubavi i stvaranju novog života iz pepela teških vremena. 

Borba za život nakon ratnih strahota

Marko je u showu otvoreno progovorio o svom porijeklu i putu koji ga je doveo u Dugo Selo. Rođen je u Bugojnu, u Bosni i Hercegovini, no ratna događanja sudbinu njegove obitelji, kao i mnogih drugih, usmjerila su u nepoznato. "Nakon rata, silom prilika raseljavanja", kratko je, ali s velikom težinom, opisao razdoblje koje ga je zauvijek promijenilo.

Marko, Večera za 5
Marko, Večera za 5 FOTO: RTL

Novi početak potražio je u Hrvatskoj. Preko rođaka je uspio pronaći posao u Zagrebu, spakirao je život u torbe i donio odluku koja mu je odredila budućnost. "Odlučio sam ići i boriti se za život, kako bi to jednostavno rekli", prisjetio se Marko. Upravo ta borbenost i predanost radu omogućile su mu da izgradi stabilan život, osnuje vlastitu tvrtku i stvori dom koji danas odiše toplinom, što su prepoznali i njegovi gosti, opisavši ga kao "domaćinsku kuću" s pravim "obiteljskim vibeom".

Blagodati samohranog roditeljstva

Ipak, središte Markova svijeta nisu posao i zidovi, već njegove dvije kćeri. Posljednje četiri godine sam ih odgaja, preuzimajući ulogu koja sa sobom nosi brojne izazove, ali i neprocjenjive trenutke. Djevojčice su trenutno na praznicima kod bake u Bosni, a Marku, kako priznaje, već neizmjerno nedostaju.

Marko, Večera za 5
Marko, Večera za 5 FOTO: RTL

Na pitanje o teškoćama samohranog roditeljstva, odgovara skromno i promišljeno. "Nije to nešto da bi čovjek mogao reći da je teško ili naporno, ali iziskuje vrijeme i obaveze", objašnjava on, odmah dodajući i drugu stranu medalje. "S druge strane, ima neke velike blagodati. Čak mogu reći da sam sretan. Ipak, provodim puno vremena s njima", s osmijehom ističe Marko, otkrivajući kako je upravo vrijeme provedeno s kćerima ono što ga najviše ispunjava.

Njegova posvećenost vidi se i u planovima za budućnost. Kuća u kojoj žive trenutno je veliko gradilište, a razlog za renovaciju je najljepši mogući. "To je ponajviše iz razloga jer nam se obitelj povećava", otkrio je.

Novo poglavlje i obitelj koja raste

Nakon teškog razdoblja, Marko je ponovno pronašao ljubav i partnersku sreću sa svojom odabranicom, od milja zvanom Zagorka. Njihova veza prerasla je u odluku o zajedničkom životu, što znači da će se Marku i njegovim dvjema kćerima uskoro pridružiti i partnerica sa svojom kćerkicom. Upravo zbog stvaranja doma za novu, peteročlanu obitelj, Marko ulaže sav svoj trud u renovaciju i proširenje kuće. Planira im pripremiti i posebno iznenađenje, preuređujući sobe kako bi ih dočekalo nešto "totalno novo".

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

