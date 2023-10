Marko pobijedio u 'Večeri za 5', a domaćin Dragutin zauzeo treće mjesto: 'Prvi put jedem sirovo meso!'

"Iskreno, nisam se nadao pobjedi, imali smo jako dobar tjedan, jako dobre kandidate. Prezentirali smo Zagorje jelima koja se jedu od nas, hvala svima od srca na ovoj pobjedi! Mislim da je moja večera bila tradicionalna, nešto što jedemo svakodnevno, i mislim da je to presudilo. Nagradu ću potrošiti na svoju obitelj prvenstveno", otkrio je Marko kojem je na pobjedi prvi čestitao domaćin Dragutin Boranić. Domaćin je spravio mesnu rapsodiju, a za istu je dobio 32 boda.

Tartarski biftek uslijedio je nakon zdravice. "Meni je to jedno od omiljenih jela", otkrio je Darijo. Marku se jelo svidjelo na prvi pogled, no odbili su ga veći komadi luka. "Mislim da im nije unutra mjesto", rekao je Marko. Gabrijela je, pak, po prvi put jela sirovo meso. "Prvi put sam ga jela i baš me iznenadilo, ti veći komadi luka su zasmetali, ali nije bila nepremostiva prepreka", dodala je djevojka. Gosti su se tatarskim biftekom oduševili, a onda je uslijedila teletina.

'Meso iz džepa' ekipi je djelovao previše obilno. "Iznenadio sam se da je čovjek tih godina tako prezentirao i tako stavio na tanjur", ispričao je Stjepan. "Okusom je bilo korektno, mrvicu tvrđe", dodao je Darijo. Posljednji je na stol stigao 'Zagorski specijalitet'.