Idilično između kuma na večeri kod Marija: 'Idemo u đir s motorom'

Pretposljednji ovotjedni domaćin 'Večere za 5' je inženjer prometa Mario Švaganović, koji je također ljubitelj motora pa je tako i protukandidate ugostio u prostorijama Moto Kluba Brod.

Upravo za to ga je Martina upitala da je provoza na motoru. ''Na ljeto'', odgovorio joj je domaćin. ''Trenutno vani ne možeš hodati, a di ćeš motor voziti'', pojasnio je.

''Voljela bih se voziti, sada odmah bih se provozala, no on neće. Kaže da mu je hladno'', priznala je Martina. ''Ne dolazi u obzir da Martinu vozim na motoru'', priznao je poslije Mario. ''Bila je dobra zafrkancija, no to je samo mogućnost da se strada'', dodao je.

Toca je pak komentirao kako bi je on sigurno vozio da je njega pitala. ''Daj ti onda ključeve pa ćemo kuma i ja napraviti same krug'', rekla je Martina domaćinu. ''Opet mene svugdje guraš'', komentirala je Karmela Martini. ''Ja ću ovdje jesti, a ti se vozi'', dodala je, a zahtjev se domaćinu nije svidio. ''Mislim da je zahtjev da joj dam ključ motora bespredmetno'', zaključio je Mario.