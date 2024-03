Martinina kuma Karmela iskreno o njezinoj večeri: 'I sama zna gdje je pogriješila'

Današnja domaćica 'Večere za 5' je Martinina kuma Karmela Elijaš Bašura, a tijekom pripreme jela iskreno je komentirala jučerašnju večere kume Martine Brizar.

Karmela je rekla kako joj ne smeta što je s kumom ovdje. ''Nismo znale da ćemo biti zajedno, no evo srele smo se i to je to. Da smo znale, vjerojatno ne bi bile zajedno'', komentirala je Karmela te priznala kako je situacija malo komplicirana, s obzirom na to da su prijateljice u natjecateljskom showu.

''Ja u sebe ne sumnjam pa kakvu god ocjenu da mi da, neću se naljutiti na nju'', priznala je, a dodala je i kako ju je bilo strah ocijeniti kumu s manjom ocjenom od deset. ''Njezino jelo je bilo ukusno, iako ne izgledom. No, dobila je deset i što sada... Ne treba mi sada biti žao, sada je gotovo – o tome sam trebala ranije razmišljati'', rekla je. ''Kuma mi je, vjerujem da bi se naljutila da sam joj dala manju ocjenu'', dodala je.

''Da mogu ponovno ocijeniti možda bi se ona potrudila bolje skuhati'', rekla je Karmela. ''Evo iskreno, da se kuma ne naljuti, dala bih joj ocjenu osam jer joj se kiflica zalijepila za salvetu – zato nisam ni pojela, ono nije bilo tijesto za kiflice i znači, vruću kiflicu ne možeš staviti na salvetu jer je logično da će se zalijepiti... Da ne komentiram dalje da se stvarno ne naljuti na mene. No, vjerujem da i ona sama zna gdje je pogriješila. Ako nije, dok je jela je shvatila jer vidjela sam to po njezinom žvakanju hrane, kakvi su joj okusi njenog jela'', objasnila je Karmela.