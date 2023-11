Mateiu su jela bila prekomplicirana! Domaćin objasnio: 'Htio sam pokazati raznolikost veganske kuhinje'

Protukandidati su dali ime aperitivu koji nije bio imenovan, a Matei je komentirao kako je bezalkoholni aperitiv od đumbira bio prejednostavan, a predjelo 'Ptičje gnijezdo' prekomplicirano. ''Izbor aperitiva je bio prejednostavan, đumbir i kurkuma – vrlo ljut. Moglo je biti nekog alkohola, barem da se ponudi, no njegov izbor'', komentirao je Matei. ''Svi su primijetili da je aperitiv bez alkohola, mislim da nikome nije smetalo'', komentirao je veselo Tino.

''Izgled predjela je na prvu bio jako zanimljiv, no malo previše kompliciran'', rekao je Matei. Nikolina to nije zamjerila, čak suprotno. ''Predjelo mi se jako svidio izgledom. Iznenadilo me što je bio u dva dijela, ali baš je bilo sve lijepo složeno i predivno izgledalo'', rekla je Nikolina.

Domaćin je objasnio gostima odakle naziv 'Ptičje gnijezdo'. ''Zbog mojeg malog ptića. Jedno od prvih povrća koje je jelo je bila bundeva, a sjemenke stalno voli žvakati, što god da joj se od sjemenki ponudi, ona će to jesti te kruh koji vole jesti sva djeca'', objasnio je Sandy. Tino se našalio kako je stvarno zvučalo kao da priča o ptiću. ''Volim jednostavnija jela, no htio sam pokazati raznolikost veganske kuhinje'', priznao je domaćin svojim gostima. ''Iz tog razloga je proizašla sva moja kompliciranost. Može se vidjeti na više načina kako se mogu spremiti neke stvari'', dodao je.

