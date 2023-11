Matei voli trčanje, a u taj ga je svijet uvela cura: 'Na kraju sam ja taj manijak koji jako puno trči'

Matei je otkrio kako voli trčati po prirodi. ''Ono što volim je trčanje i to po šumi, to jest prirodi. To me najviše zabavlja i opušta'', priznao je Matei. ''Trčanjem sam se krenuo baviti prije 6 godina, a motivirala me cura koja se time bavila te me uvela u taj svijet. Na kraju sam sada ja taj manijak koji jako puno trči'', priznao je Matei te komentirao kako mu je ovakav način prehrane jako pogodan za trčanje. ''Vidim jako velike prednosti, daje mi puno snage i ako pojedem prije nemam osjećaj nadutosti i težine'', otkrio je Matei.