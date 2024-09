Mateja u 'Večeri za 5' oduševila protukandidate predjelom: 'Prefino je bilo!'

Pretposljednja ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' je upravna referentica Mateja Belužić, a za predjelo je napravila piletinu rolanu u špeku i tijestu naziva 'Na malom brijegu'.

Martin je priznao kako mu je predjelo izgledalo predivno. ''Kako je to složila i ukomponirala. To tijesto je bilo kao lisnato, no nije bilo lisnato... Pohvala'', rekao je Martin.

Domaćica Mateja je priznala kako joj nije bilo stresno kuhati jer je prije snimanja imala probnu večeru na kojoj je sve napravila ista jela kao u emisiji. ''Imala sam probnu večeru i do jutra je trajala, a moji su kušači bili zadovoljni'', otkrila je.