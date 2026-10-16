Međimurka Marija pobijedila u 'Večeri za 5': 'Da mi je to netko rekao, rekla bih da je lud!'

Ljubica i Ekatarina za svoje su večere osvojile 75 bodova, Blaženka 68, Kristina 66 dok je Marija s maksimalnih 80 bodova ostvarila najbolji rezultat tjedna

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Ovaj su tjedan u 'Večeri za 5' gozbe pripremale dame iz Međimurja, a nakon pet različitih jelovnika i niza komentara, pobjedu je odnijela Marija, koja je osvojila maksimalnih osamdeset bodova i nagradu od 1000 eura. Našle su se hrabre žene koje su se odvažile na novi izazov. Svaka nam čast svakoj od nas prvo na hrabrosti, odvažnosti što smo se upustile u ovu avanturu", istaknula je Blaženka. Tjedan je otvorila Ljubica, koja je gošćama pripremila goveđi rep, neuobičajenu deliciju koja je podijelila mišljenja. Nekima se svidjelo, no neke su priznale da ga više ne bi jele. Ljubica i Ekatarina za svoje su večere osvojile 75 bodova, Blaženka 68, Kristina 66 dok je Marija s maksimalnih 80 bodova ostvarila najbolji rezultat tjedna. Posljednja je gošće ugostila najmlađa kandidatkinja ovog tjedna, 34-godišnja Kristina iz Murskog Središća. Od Kristine imam puno očekivanja zato što je u nekoliko navrata rekla da je profesionalna kuharica pa očekujem fina jela i lijepu dekoraciju", komentirala je Ekatarina.

icon-expand icon-close icon-close Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

Cijeli tjedan priča da je rođena spremna i naravno da očekujem da sve bude savršeno kod nje", rekla je Marija dok su Ljubica i Blaženka priznale da im se ne sviđa način na koji se Kristina predstavljala. Primijetila sam da jedno misli, a drugo kaže, to mi se ne sviđa", poručile su. Kristina je svoje gošće dočekala uz svirače, a nakon pića dobrodošlice uslijedila je večera. Za predjelo je pripremila male tortilje s piletinom, za glavno jelo međimurski odrezak, a za desert pohani sladoled, omiljenu poslasticu svoje djece. Predjelo se svidjelo gošćama, uz jednu zamjerku. Salata nije bila začinjena, a i stavila sam drugi zalogaj i nešto je bilo hrskavo, vjerojatno nije bilo dobro oprano", objasnila je Ljubica. Glavno jelo svidjelo se svim gošćama, iako im je meso bilo malo tvrdo. Ekatarina je očekivala i nešto ljepšu dekoraciju. Ni desert nije u potpunosti ispunio očekivanja. Pohani sladoled nije previše oduševio gošće, a dodatno ih je iznenadilo to što sladoled nije bio domaći. Večer je imala i lijepe trenutke. Kristinina kći otpjevala je svima poznatu međimursku pjesmu, a nakon darova došao je trenutak za konačne ocjene. Kristina je završila na četvrtom mjestu, Blaženka na trećem, a Ljubica i Ekatarina podijelile su drugo mjesto.

icon-expand Marija, Večera za 5 FOTO: RTL