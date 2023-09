Međimursko-švicarski jelovnik osvojio kandidate! Pala tek devetka od Jelene: 'Nije uloženo puno truda u desert'

Predjelo je oduševilo ekipu, a uskoro je stiglo i glavno jelo. Švicarsko-međimurska simfonija ponudila je kombinaciju breskve sa šlagom, uz tjesteninu, šampinjone i meso. "Sve lijepo i dekorativno", komentirala je Božena izgled glavnog jela. "Nisam probala breskvu", poručila je Jelena o slatkom dijelu glavnog jela. Neobična kombinacija nije naišla na kritike. "Rekla sam da volim slatko i slano pomiješano tako da mi je to bilo dobro, no nisam sve mogla pojesti, bilo mi je malo previše", komentirala je Božena. "Šlag, meso i breskva - uklapalo se odlično", rekao je Jerko. "Nisam navikla, ali ok", zaključila je Stela.