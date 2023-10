Melita se sasvim slučajno našla u proizvodnji sira: 'Da njih nema, ne bi bilo mlijeka'

Prva ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' Melita Dečković pripremila je predjelo naziva 'One i ja', a objasnila je i odakle joj inspiracija za takav naziv. ''One su moje krave, da njih nema ne bi bilo mlijeka, a da nema mene ne bi bilo sira, to je naša kombinacija – one i ja'', objasnila je.

Melita, naime, ima svoj OPG 'Melita' s domaćim životinjama te je jako vezana za svoje kravice. ''Mislim da je jako teško imati domaće životinje. Nemaš radno vrijeme, ne možeš na odmor ukoliko ne pronađeš nekoga tko će se za to vrijeme za njih brinut. Mislim da se ja time ne bih mogla baviti'', komentirala je Manuela. ''Smatram da je stočarstvo vrlo zahtjevan posao – težak kruh. Hvale je vrijedan njihov trud'', složila se Danijela B.