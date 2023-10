Melita o muškarcu za Danijelu: 'Svaki pravi muškarac ima 90 do 100 kg, takav joj treba'

Danijela D. od kada je razvedena nije bila ni na jednom spoju: ''Nisam bila, niti me zanima to''. Kaže da joj kći stalno prigovara da takvim načinom nikada neće nikoga upoznati - ili je uvijek zatvorena doma ili puno radi. Ostale kandidatkinje su podijelile što je njima bitno kod muškarca: Danijeli B. je bitna iskrenost i da muškarac pokazuje neku zrelu emociju, a Željki je bitno da ne osjeća od strane muškarca emotivno ucjenjivanje. Danijela D. ne traži idealnog muškarca jer smatra da to ne postoji.

''Iskreno nemam sliku muškarca kako bi on trebao izgledati, ali mislim da mora postojati kemija. Dvoje ljudi jednostavno trebaju kliknut, imati puno zajedničkog interesa i općenito puno tema za razgovor'', istaknula je.