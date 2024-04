'Meni je ovo fantazija, zašto restorani ne serviraju ovo za predjelo?' Nedjeljko na samom početku oduševio ekipu!

Domaćin je predložio da stave limunov sok na inčune zbog boljeg okusa, no Slobodanki se takav prijedlog nije svidio. ''Ne volim limun ni uz šta – preuzme okus'', objasnila je Slobodanka. ''Ne viđa se to često, niti se ne koristi. Nadao sam se da će biti nešto konkretnije'', priznao je Zoran, a domaćin je komentirao kako je bio u dilemi što spremiti, no da je onda odlučio da to bude nešto neobično. ''Nemoj mi zamjeriti što neću sve pojesti jer ako pojedem neću moći jesti drugo – ne jedem puno količinski'', rekla je Slobodanka, a Nedjeljko joj je odgovorio da ne jede što joj se ne sviđa. ''Ne preferiram slane inćune, no pojela sam sve tako da to sve govori'', rekla je Nedjeljka. Domaćin je rekao gostima kako mu je najbitnije da se svi lijepo provedu, zabave i napričaju te da mu je sve ostalo nebitno. Ljubo je imao jednu stvar koja mu nije bila jasna. ''Meni je ovo fantazija, zašto restorani ne serviraju ovo za predjelo?'', upitao je Ljubo, a domaćin se našalio kako će biti savjetnik restoranima.

