'Meni vam je glavno jelo izgorjelo': Domaćin 'Večere za 5' uputio goste da zapale vatru za roštilj

Druga ovotjedna večera 'Večere za 5' kod Filipa Glavača krenula je neočekivanim smjerom kada je domaćin gostima priznao da mu je glavno jelo potpuno izgorjelo.
"Ja imam jedan problem. Meni vam je glavno jelo izgorjelo, ali skroz, to nije za jesti", rekao je.
Mirjana je odmah reagirala. "Isuse, kaj pak sad to je", komentirala je.
Filip je tada goste uputio da odu u dvorište i zapale vatru za roštilj kako bi ipak spasili večeru. "Idite kurit", poručio im je.
Gosti su pristali, a najviše se posla primila Ljubica. Mirjana je, pak, objasnila da zbog svečane odjeće baš i nije spremna za posao oko vatre. "Ali mogu pjevati", dodala je.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.