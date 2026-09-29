'Meni vam je glavno jelo izgorjelo': Domaćin 'Večere za 5' uputio goste da zapale vatru za roštilj

Filip Glavač neugodno je iznenadio goste priznanjem da mu je glavno jelo potpuno izgorjelo i da ga ne može poslužiti. Kako bi spasio večeru, poslao ih je u dvorište pripremiti roštilj, a dok se Ljubica odmah bacila na posao, Mirjana je ponudila jedino pjesmu

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Druga ovotjedna večera 'Večere za 5' kod Filipa Glavača krenula je neočekivanim smjerom kada je domaćin gostima priznao da mu je glavno jelo potpuno izgorjelo.

icon-expand icon-close icon-close Filip Glavač, Večera za 5 FOTO: RTL

"Ja imam jedan problem. Meni vam je glavno jelo izgorjelo, ali skroz, to nije za jesti", rekao je. Mirjana je odmah reagirala. "Isuse, kaj pak sad to je", komentirala je.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL