Mia iz 'Gospodina Savršenog' o fitnessu, zdravoj prehrani i ljubavnom statusu: 'Možda se nešto lagano 'kuha' trenutno'

Iskreno, život mi se nije nešto drastično promijenio nakon showa. Ostala sam ista kao i prije – nisam se uobrazila, nisam se promijenila. Otvorile su se neke poslovne prilike, ljudi me više prepoznaju, ali sve je to manje-više isto. Ljubavni status mi je i dalje isti kao i prije showa, ajmo reći, možda se nešto lagano 'kuha' trenutno, ali vidjet ćemo", tajanstveno ističe.

Mia je gledatelje već osvojila svojom iskrenošću, jednostavnošću i pozitivom, a to je prepoznao i Šime koji je s njom svoj odnos gradio gotovo do finala.

Otkako živim sama i otkako znam dobrobiti i prednosti zdrave hrane - ljudi često to smatraju 'prezdravim', a meni je normalno. A ono što je većini normalno, tipa hamburgeri, pizza svaki dan – meni to nije nužno 'nezdravo' nego mi je to jednostavno čudno. Nije moj svijet", priča Mia koja uglavnom kuha za sebe, no svojim specijalitetima voli počastiti i prijatelje.

Kao i većina ljudi koji su odrasli uz more, Mia voli jesti i pripremati morske plodove – kamenice koje ljeti i roni, zatim hobotnicu, lignje i morskog psa.

Uz to što će moći pokazati svoje kulinarske vještine, Mia se u 'Večeri za 5' veseli i susretu s djevojkama iz showa koje nije dugo vidjela.

Očekujem da ćemo se dobro zabaviti, podružiti, najesti... I nadam se da će atmosfera biti super i bez tenzija. Bit će to jedna zdrava večera – lagani prilozi, ništa masno. Sve će biti balansirano, fino i lagano", najavljuje.

A što će im pripremiti i kako će se ostalim djevojaka svidjeti njezini zdravi sljedovi, pokazat će 'Večera za 5' s kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog' – od idućeg ponedjeljka u 17.50 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.