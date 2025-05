Mia otkrila što je sve operirala na sebi: 'Mama me već oprala zbog toga'

''O meni govore da sam umjetna, sva izoperirana'', rekla je i komentirala da to nije istina. ''Ljudi, nemam nikakvu operaciju'', rekla je. ''Jedino što sam operirala su umnjaci, kažem svima pa ako je to operacija, onda da, bila sam na operaciji'', objasnila je Mia.

''Stavila sam filere u usta, to sam od 18. godine, mama me je već 'oprala' zbog toga, ali ja to volim. Ako je to jedina stvar koju ću raditi, mislim da je to sasvim uredu jer ima djevojaka i koje su bile u showu, koje imaju i druge operacije, dok ja samo stavljam filere, to jest hijaluron koji se razgradi, ništa neprirodno tijelu'', objasnila je Mia . Ana je rekla da ne stigne čitati komentare o sebi, ali da je primijetila da ljudima najviše smetaju njezine uši. ''Ne vjeruj ženi kojoj viri uho iz kose'', našalila se Glorija.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.