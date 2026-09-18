Mija iz 'Večere za 5' pokazala svoj dom: 'U sklopu kuće imamo obiteljsku kapelicu'

U posljednjoj ovotjednoj epizodi popularnog RTL-ova kulinarskog showa 'Večera za 5' , domaćica je bila Mija, koja je goste ugostila u svom domu i pripremila im večeru za pamćenje. No, prije nego što je pokazala svoje kulinarsko umijeće, otkrila je zanimljiv detalj o kući u kojoj živi.

"U sklopu kuće imamo obiteljsku kapelicu, crkvicu sv. Josipa iz 16. stoljeća. Čast i zadovoljstvo nam je brinuti o njoj, a jednom godišnje imamo i misu u njoj", otkrila je Mija u predstavljanju.

Naime, u dvorištu njezina doma u Cavtatu nalazi se obiteljska kapelica.

Dodala je kako joj je očuvanje običaja i obiteljskih vrijednosti posebno važno. "Meni je jako važno održavanje tradicije", poručila je.

Upravo su tradicija, obitelj i toplina doma bili dio atmosfere kojom je Mija dočekala svoje goste u završnici ovotjedne 'Večere za 5'.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.