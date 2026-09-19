Mija iz 'Večere za 5' za RTL.hr otkrila posebnu priču o kući u Cavtatu: 'Moja nona je za istim stolom proslavila sto godina'

U ovotjednoj 'Večeri za 5' pobijedila je Mija Brailo Prlenda (52), koja je ostale kandidate ugostila u prekrasnoj kući u Cavtatu. Tom je prilikom otkrila obiteljsku kapelicu u dvorištu kuće. Za RTL.hr otkrila je povijest svoje obitelji, ali i izrazila želju da javno kaže kome želi posvetiti svoje sudjelovanje i pobjedu u omiljenom kulinarskom showu.
Obiteljsko nasljeđe
Mija je dijelom Slovenka, dok je druga strana obitelji veže upravo uz ovaj konaovski kraj, u koji je iz Ljubljane stigla krajem '90-ih godina. Otad brine o kući koju je dobila u nasljeđe. Obveza joj je, među ostalim, svakodnevno otvarati i održavati crkvicu cv. Josipa.
Kapelica je oduvijek u vlasništvu moje obitelji. Zapravo je vlasnica bila moja nona, koja je ovdje okupljala gospođe iz susjedstva. Također, za istim ovim stolom za kojim smo mi ovoga tjedna večerali, moja je nona 2009. godine proslavila svoj 100. rođendan. Baš sam gledala te stare fotografije, koje su me dirnule i želim reći da ovu večeru želim posvetiti upravo njoj", rekla nam je Mija.
Misa za Sv. Josipa
Otkrila je i kako se jednom godišnje u kapelici održava misa za mještane.
To bude 19. ožujka, na blagdan sv. Josipa, koji je zaštitnik drvodjelaca, odnosno, kako mi kažemo, maranguna", otkriva nam ova vrsna kuharica, ali i iskusna djelatnica u turizmu. Mija je, naime, voditeljica za odnose s gostima u jednom hotelu.
Voli pripremati zabave
A čini se kako s gostima jako dobro zna i izvan hotela. Nakon što je pobijedila u ovotjednoj 'Večeri za 5' poručila je kako će novac potrošiti na veliku zabavu.
Na mom 50. rođendanu ovdje se okupilo stotinjak ljudi, a u studenom ću pripremiti party za obitelj, prijatelje i, naravno, kandidate koje sam upoznala na 'Večeri za 5'. Sad ću im odmah poslati poruku i obavijestiti ih o terminu. Nadam se da će se svi moći pridružiti. Antun je pomorac, pa nam je važno da u tom trenutku ne bude na brodu", istaknula je Mija.
Opet bi se prijavila
Iskustvo sudjelovanja u 'Večeri za 5' oduševilo ju je.
Krasni su bili svi kandidati. Doista smo se zabavljali onako kako gledatelji mogu vidjeti na ekranima. Bili smo malo šaroliko društvo, Antun pomorac, jedan Zoran glazbenik, drugi Zoran avanturisti, Katarina mlada mama i ja malo starija gospođa", smije se gostoljubiva Mija, te poručuje kako bi sve opet ponovila.
Ako me pozovu, sigurno ću se odazvati", poručuje na kraju našeg razgovora.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.