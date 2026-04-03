Mijo iz 'Večere za 5' ima slomljen prst! Priprema deserta bila je pravi izazov

U finalu uzbudljivog tjedna "Večere za 5" na Rabu, sve su oči uprte u Zagrepčanina Miju. Pritisak je velik, a ljestvica visoko postavljena nakon tjedna ispunjenog otočkim delicijama. Mijo, međutim, odlučuje igrati po svojim pravilima i pripremu započinje na neuobičajen način – desertom, i to onim koji nosi posebnu priču i još posebniji naziv.

"Prvi mačići se u vodu bacaju": Drama u kuhinji

Mijo se hvata ukoštac s kolačem koji ga vraća u djetinjstvo, no put do slatkog uspjeha popločan je izazovima. Već prvi korak, odvajanje žumanjaka od bjelanjaka, pretvara se u pravu malu dramu. Unatoč slomljenom prstu, Mijo se bori s neposlušnim jajima, a žumanjci pucaju jedan za drugim. Dok on na van djeluje smireno, jedan od protukandidata komentira: "Ja mislim da to ima onu unutarnju nervozu, ali ne pokazuje... a ustvari u sebi ono gori." Drugi mu nudi savjete kako lakše odvojiti bjelanjke, no Mijo ustraje. Uz voditeljevu dosjetku "treća sreća", uspijeva savladati prepreku, pravdajući se svježinom jaja i slabom ljuskom. "I pravim domaćinima se to dogodi", zaključuje kroz smijeh, pokazujući da ga početne nespretnosti neće obeshrabriti.ž

"Pazi, poskliznut ćeš se" - kolač s posvetom

Iza nesigurnog početka krije se dirljiva priča. "Ovaj je kolač majka radila od malih nogu. Ja ga obožavam. To je prvi kolač koji sam ja zavolio", otkriva Mijo, dodajući kako će mama sigurno biti ponosna. Kako bi ostao zagonetan do samog kraja, desertu je nadjenuo duhovit naziv – "Pazi, poskliznut ćeš se", aludirajući na glavni sastojak, bananu. Ovaj potez izazvao je lavinu nagađanja među ostalim natjecateljima. Pogađalo se da je riječ o sladoledu, pohanim bananama ili kolaču poznatom kao "Mačje oči", no Mijo je uspješno sačuvao tajnu svog recepta, poigravši se s očekivanjima svojih gostiju.

