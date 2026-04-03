Mijo iz 'Večere za 5' ima slomljen prst! Priprema deserta bila je pravi izazov

U finalu uzbudljivog tjedna "Večere za 5" na Rabu, sve su oči uprte u Zagrepčanina Miju. Pritisak je velik, a ljestvica visoko postavljena nakon tjedna ispunjenog otočkim delicijama. Mijo, međutim, odlučuje igrati po svojim pravilima i pripremu započinje na neuobičajen način – desertom, i to onim koji nosi posebnu priču i još posebniji naziv.
"Prvi mačići se u vodu bacaju": Drama u kuhinji
Mijo se hvata ukoštac s kolačem koji ga vraća u djetinjstvo, no put do slatkog uspjeha popločan je izazovima. Već prvi korak, odvajanje žumanjaka od bjelanjaka, pretvara se u pravu malu dramu. Unatoč slomljenom prstu, Mijo se bori s neposlušnim jajima, a žumanjci pucaju jedan za drugim. Dok on na van djeluje smireno, jedan od protukandidata komentira: "Ja mislim da to ima onu unutarnju nervozu, ali ne pokazuje... a ustvari u sebi ono gori."
Drugi mu nudi savjete kako lakše odvojiti bjelanjke, no Mijo ustraje. Uz voditeljevu dosjetku "treća sreća", uspijeva savladati prepreku, pravdajući se svježinom jaja i slabom ljuskom. "I pravim domaćinima se to dogodi", zaključuje kroz smijeh, pokazujući da ga početne nespretnosti neće obeshrabriti.ž
"Pazi, poskliznut ćeš se" - kolač s posvetom
Iza nesigurnog početka krije se dirljiva priča. "Ovaj je kolač majka radila od malih nogu. Ja ga obožavam. To je prvi kolač koji sam ja zavolio", otkriva Mijo, dodajući kako će mama sigurno biti ponosna. Kako bi ostao zagonetan do samog kraja, desertu je nadjenuo duhovit naziv – "Pazi, poskliznut ćeš se", aludirajući na glavni sastojak, bananu.
Ovaj potez izazvao je lavinu nagađanja među ostalim natjecateljima. Pogađalo se da je riječ o sladoledu, pohanim bananama ili kolaču poznatom kao "Mačje oči", no Mijo je uspješno sačuvao tajnu svog recepta, poigravši se s očekivanjima svojih gostiju.
Visoka očekivanja i borba sa samim sobom
Mijo otvoreno priznaje kako ga je na početku tjedna uhvatila velika trema. "Prvi dan sam se mislio što meni ovo treba", rekao je, no druženje s ekipom pomoglo mu je da se opusti. Svjestan je da kuha posljednji i da su očekivanja velika, a ljestvicu je, kako kaže, posebno visoko podigao Jurica sa svojim desertom. "Kad narastem, volio bi kuhati kao Jurica", skromno je prokomentirao Mijo, odajući priznanje svom prethodniku i nadajući se da će Rabljani prihvatiti njegov kontinentalni desert koji nije "baš nešto rapski".
Iako je priprema krenula nespretno, Mijina posvećenost i želja da gostima pripremi jelo koje za njega ima sentimentalnu vrijednost osvojila je simpatije. Hoće li se na kraju poskliznuti na ocjenama ili će ga mamina inspiracija odvesti do pobjede, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – uložio je srce u svaki korak, pa i one koji su pošli po zlu.