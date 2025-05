Milica komentirala iskustvo u 'Gospodinu Savršenom': 'To je sve izvan mog života'

''Izlazak iz zone ugode volim kad je u pitanju gluma, a u svom stvarnom životu to ne volim – previše odstupati od onog normalnog. Cijeli taj projekt 'Gospodin Savršeni' je bio kompletno izvan moje zone ugode'', rekla je Milica i objasnila zašto.

''Prije svega, ja sam tradicionalna i zaista mislim da muškarac mora prvi prići ženi jer time pokazuje da mu se sviđa, no htjela sam pokušati i vidjeti je li to za mene. Također, taj život s 20 djevojaka i da moraš čekati hoće li te izabrati i da ne znaš sviđaš li mu se – to je sve bilo nešto, što je stvarno, izvan mog života'', zaključila je Milica.

