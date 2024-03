Miljenko glavnim jelom oduševio ekipu, a Boban ih zabavio vicevima: 'Jesi li ti normalan?'

Posljednji ovotjedni domaćin 'Večere za 5' je umirovljeni časnik HV-a Miljenko Kolobarić, a svojim je gostima za glavno jelo je napravio perkelt od soma s tijestom i sirom te domaćom slavonskom prženom slaninom naziva 'Na gusto'.

Prvo Bobanovo pitanje nakon predstavljanja jela je bilo za kruh. ''Ima tijesta, no donijet ću ga...'', odgovorio mu je začuđeno domaćin. ''Netko voli, netko ne. No, to je stvar ukusa i dobro je za ponuditi uvijek kruh'', zaključio je Stevica. ''Meni osobno nije nedostajao kruh jer mi on nije potreban uz tjesteninu'', komentirala je Gordana.