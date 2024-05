Mira ekipi sprema ljuto i papreno iznenađenje: 'Čini mi se da mi gosti neće biti zadovoljni'

"Školovala sam se u Osijeku, a udala sam se u Dalmaciji. Imam troje djece i jednog unuka i to bi bilo to! Tvrdoglavi sam Lav, moram napraviti nešto kad to odlučim, a inače sam vedra i vesela", otkrila je o sebi Mira. "Moj radni dan počinje ustajanjem u četiri ujutro, na miru popijem kavu prije posla, odem na posao, a onda ide kuhanje, životinje, polje, obaveze. Slobodno vrijeme koristim na vezenje i kukičanje, volim čitati krimiće, pogledati dobar film, a otići i na putovanje ako se ukaže prilika. Volim i peći kolače, ma svašta", zaključila je.