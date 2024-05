Mira podijelila ekipu kao nitko dosad! Dvije desetke, a s druge strane šestica: 'Nisam ga mogla jesti, potrudila sam se, ali nisam mogla'

Pripravu večere Mira je započela predjelom 'Iš'o medo u dućan'. "Zanimljivo ime, Mira nas je poslala u dućan i rekla da neće ništa skuhati pa je medo možda stvarno bio u dućanu", komentirao je Martin kroz smijeh. Uskoro je Mira objasnila da je predjelo mješavina svega i svačega. Uz punjeno tijesto, spravila je i punjena jaja. Nakon predjela, bacila se Mira na glavno jelo 'Zagrabio u Crveno more'. "To je zbog ljute paprike crveno, to je šaran s paprikom", ocijenila je Kristijana. "Ma fiš, garant", dodao je Ante. U pripravi glavnog jela pomogla je Miri i njezina kći Lucija, koja je i sama sudjelovala u 'Večeri za 5', ali i showu 'Ljubav je na selu'. Za kraj, stigao je i desert 'Ubola ga pčela'. "Da ne bi ona nama stavila čačkalice u tortu", zapitao se Ante u šali. Nitko od kandidata nije mogao prokljuviti što će biti za desert, no onda je Mira otkrila da se radi o Medenoj piti. Za kraj, Mira se okrenula pripremi stola i aperitiva.