Mirjana (72) i Filip (27) zaigrali badminton u 'Večeri za 5': 'Neće on da pusti, kaj bi on jednoj babi pustio'

Mirjana Štahan još je jednom pokazala da joj energije ne nedostaje. Dok su kod Antonija čekali glavno jelo, 72-godišnja kandidatkinja prihvatila je sportski izazov i zaigrala badminton protiv gotovo pola stoljeća mlađeg Filipa

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Dok su kod Antonija Hrgetića čekali glavno jelo, gosti 'Večere za 5' pronašli su način kako ispuniti vrijeme – uz malo sportskog nadmetanja. Na teren su izašli Mirjana Štahan (72) i Filip (27), koji su se okušali u badmintonu.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana, Filip, Večera za 5 FOTO: RTL

Iako je između njih gotovo pola stoljeća razlike, Mirjana nije imala namjeru olako prepustiti pobjedu mlađem protivniku. Trčala je, skakala i borila se za svaki poen, a njezin natjecateljski duh ponovno je došao do izražaja. "Neće on da pusti, kaj bi on jednoj babi pustio. Muško ti je muško. I drago mi je. Ali ja sam vrckasta, išlo je to", komentirala je Mirjana kroz smijeh.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Filip je pak zaključio da godine u ovom slučaju nisu nikakva prepreka za dobru zabavu. "Oboje smo još mladi i spremni za ovakvu aktivnost", rekao je.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL