Mirjana (72) i Filip (27) zaigrali badminton u 'Večeri za 5': 'Neće on da pusti, kaj bi on jednoj babi pustio'

Dok su kod Antonija Hrgetića čekali glavno jelo, gosti 'Večere za 5' pronašli su način kako ispuniti vrijeme – uz malo sportskog nadmetanja. Na teren su izašli Mirjana Štahan (72) i Filip (27), koji su se okušali u badmintonu.
Iako je između njih gotovo pola stoljeća razlike, Mirjana nije imala namjeru olako prepustiti pobjedu mlađem protivniku. Trčala je, skakala i borila se za svaki poen, a njezin natjecateljski duh ponovno je došao do izražaja.
"Neće on da pusti, kaj bi on jednoj babi pustio. Muško ti je muško. I drago mi je. Ali ja sam vrckasta, išlo je to", komentirala je Mirjana kroz smijeh.
Filip je pak zaključio da godine u ovom slučaju nisu nikakva prepreka za dobru zabavu.
"Oboje smo još mladi i spremni za ovakvu aktivnost", rekao je.
Mirjana je tako još jednom pokazala da joj energije ne nedostaje – ni za pjesmu, ni za ples, ni za sportski izazov protiv znatno mlađeg protivnika.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.