Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Mirjana (72) i Filip (27) zaigrali badminton u 'Večeri za 5': 'Neće on da pusti, kaj bi on jednoj babi pustio'

Mirjana Štahan još je jednom pokazala da joj energije ne nedostaje. Dok su kod Antonija čekali glavno jelo, 72-godišnja kandidatkinja prihvatila je sportski izazov i zaigrala badminton protiv gotovo pola stoljeća mlađeg Filipa

RTL.hr
01.10.2026 19:00

Dok su kod Antonija Hrgetića čekali glavno jelo, gosti 'Večere za 5' pronašli su način kako ispuniti vrijeme – uz malo sportskog nadmetanja. Na teren su izašli Mirjana Štahan (72) i Filip (27), koji su se okušali u badmintonu.

Mirjana, Filip, Večera za 5
Mirjana, Filip, Večera za 5 FOTO: RTL

Iako je između njih gotovo pola stoljeća razlike, Mirjana nije imala namjeru olako prepustiti pobjedu mlađem protivniku. Trčala je, skakala i borila se za svaki poen, a njezin natjecateljski duh ponovno je došao do izražaja.

"Neće on da pusti, kaj bi on jednoj babi pustio. Muško ti je muško. I drago mi je. Ali ja sam vrckasta, išlo je to", komentirala je Mirjana kroz smijeh.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Filip je pak zaključio da godine u ovom slučaju nisu nikakva prepreka za dobru zabavu.

"Oboje smo još mladi i spremni za ovakvu aktivnost", rekao je.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Mirjana je tako još jednom pokazala da joj energije ne nedostaje – ni za pjesmu, ni za ples, ni za sportski izazov protiv znatno mlađeg protivnika.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5
Večera za 5

Umirovljeni policajac zgrožen dekoracijom u 'Večeri za 5': 'Stol mi je bio jako katastrofa'

Moglo bi te zanimati

'Meni vam je glavno jelo izgorjelo': Domaćin 'Večere za 5' uputio goste da zapale vatru za roštilj

Filip doveo harmonikaša u 'Večeru za 5', a Mirjana ponovno ukrala show: 'Romantika je i bećaruša'

Mirjanu (72) iz 'Večere za 5' prepoznali kao lokalnu legendu: 'Sve mi je bilo romantično i prozvali su me Romantika'

Mirjana u 'Večeri za 5' prepoznala Ljubicu: 'O Bože moj, kome sam došla na večeru'

Mirjana (72) je zvijezda tjedna u 'Večeri za 5': 'Ja volim strašno mušku populaciju'

Upoznajte nove kandidate 'Večere za 5': Kuha se u srcu Zagorja, a na jelovniku je prava mesna gozba!

Pročitaj na Net.hr
Franjo Ivanović proslavio rođendan uz tortu i poruku koja je nasmijala Modrića
Ovo ime svima je poznato, no koliko znate o ženi koja stoji iza njega? Ovo je Stella McCartney
Sve samo ne uobičajeno: Ella Dvornik pokazala što sve nosi u torbi, a jedan predmet zbunio sve
Jennifer Lopez uvrijeđena na organizatore: Nisu joj dali da ima otvoren kišobran na reviji
Operacija nosa zvijezdi 'Prljavog plesa' uništila karijeru: Ovako izgleda danas Jennifer Grey
Tena Nemet Brankov o glumi tijekom trudnoće i dolasku bebe: 'Jedva je čekam upoznati'
Tereza Kesovija odgodila koncerte radi srčanih problema, a sada završila u bolnici: Evo detalja
Jednu kandidatkinju optužit će da je kopala po tuđim stvarima, a zbog Kartelove priče svi su plakali
Nina Martina i Mario iz 'Života na vagi' čekaju prvo dijete: 'Stiže djevojčica'
Ljubio same ljepotice, tri oženio, a smrt jedne ga dotukla: Sve žene koje je zaveo Jim Carrey