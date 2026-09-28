Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Mirjana (72) je zvijezda tjedna u 'Večeri za 5': 'Ja volim strašno mušku populaciju'

Mirjana Štahan (72) već je na početku novog tjedna 'Večere za 5' privukla pažnju iskrenim priznanjem o tome u kakvom se društvu najbolje osjeća. Otkrila je da posebno voli mušku populaciju jer su, kako kaže, muškarci veseliji

RTL.hr
28.09.2026 18:15

Već prvog dana novog tjedna 'Večere za 5' bilo je jasno da će 72-godišnja Mirjana Štahan biti jedna od najupečatljivijih kandidatkinja. Bez zadrške je priznala koliko voli muško društvo i objasnila zašto se upravo među muškarcima osjeća najugodnije.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

"Ja volim strašno muške, mušku populaciju, jer se stvarno osjećam ugodnije. Zato jer su muški veseliji, muško je bog i batina i glava kuće", rekla je Mirjana.

Nada se veseloj večeri

Osim što voli veselo društvo, Mirjana je otkrila i što joj je najvažnije kada ona preuzme ulogu domaćice.

"Meni je važno ako se gosti kod mene osjećaju ugodno, veselo i da se dobro najedu i napiju. Za mene je to najveća pobjeda", poručila je.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Sudeći po njezinim izjavama već na samom početku tjedna, Mirjana bi mogla biti jedna od kandidatkinja koja će se pobrinuti da za stolom ne nedostaje ni dobre hrane ni zanimljivih komentara.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mirjana štahan
Večera za 5

Mirjana u 'Večeri za 5' prepoznala Ljubicu: 'O Bože moj, kome sam došla na večeru'

Večera za 5

Upoznajte nove kandidate 'Večere za 5': Kuha se u srcu Zagorja, a na jelovniku je prava mesna gozba!

Moglo bi te zanimati

Upoznajte nove kandidate 'Večere za 5': Kuha se u srcu Zagorja, a na jelovniku je prava mesna gozba!

Omiljeni Tomislav iz 'Večere za 5' za RTL.hr: 'Klinci su bili oduševljeni jer gledaju tatu na telki, a novac od nagrade potrošili smo na...'

Tomislav odnio pobjedu u zagrebačkom tjednu 'Večere za 5': 'Nagrada ide na obiteljsko putovanje'

Tomislavov pobjednički recept iz 'Večere za 5': Za ovaj rižoto tražila se porcija više

Svi žele recept za desert koji je u 'Večeri za 5' pripremala vjeroučiteljica Zdenka

Posljednja ovotjedna 'Večera za 5': Svirka i igra sa psom u vrtu vjeroučiteljice Zdenke

Pročitaj na Net.hr
Mladen Grdović izazvao vozača Formule 1: 'Ako me prestigneš, prestajem pjevati!'
Na dočeku Nove godine u Puli svirat će Bajaga: Građani podijeljeni, nižu se komentari
Ljubi 25 godina mlađeg i otvoreno priča o korekcijama: Kako je nekada izgledala Vjekoslava Bach?
Preminuo legendarni pjevač iz vremena Jugoslavije: Proslavio se hitom 'Mama Huanita'
Lisa Rinna u 63. godini podigla prašinu izdanjem o kojem svi pričaju
Poznato gdje će se održati vjenčanje: Lana Radeljak i zaručnik u listopadu staju pred oltar?
Kylie Jenner i Timothée Chalamet uhvaćeni na Hvaru, evo gdje su večerali
Hana Huljić Grašo o novoj pjesmi, obitelji i suprugu: 'Petar i ja smo dobar tandem'
Šokantan dokumentarac razotkriva mračnu tajnu britanske policije i uništene živote žena
Lijepa crnka ukrala pažnju na Marini Prelog: U ležernom izdanju uživala u sunčanoj nedjelji