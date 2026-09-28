Mirjana (72) je zvijezda tjedna u 'Večeri za 5': 'Ja volim strašno mušku populaciju'

Već prvog dana novog tjedna 'Večere za 5' bilo je jasno da će 72-godišnja Mirjana Štahan biti jedna od najupečatljivijih kandidatkinja. Bez zadrške je priznala koliko voli muško društvo i objasnila zašto se upravo među muškarcima osjeća najugodnije.
"Ja volim strašno muške, mušku populaciju, jer se stvarno osjećam ugodnije. Zato jer su muški veseliji, muško je bog i batina i glava kuće", rekla je Mirjana.
Nada se veseloj večeri
Osim što voli veselo društvo, Mirjana je otkrila i što joj je najvažnije kada ona preuzme ulogu domaćice.
"Meni je važno ako se gosti kod mene osjećaju ugodno, veselo i da se dobro najedu i napiju. Za mene je to najveća pobjeda", poručila je.
Sudeći po njezinim izjavama već na samom početku tjedna, Mirjana bi mogla biti jedna od kandidatkinja koja će se pobrinuti da za stolom ne nedostaje ni dobre hrane ni zanimljivih komentara.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.