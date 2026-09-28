Mirjana (72) je zvijezda tjedna u 'Večeri za 5': 'Ja volim strašno mušku populaciju'

Već prvog dana novog tjedna 'Večere za 5' bilo je jasno da će 72-godišnja Mirjana Štahan biti jedna od najupečatljivijih kandidatkinja. Bez zadrške je priznala koliko voli muško društvo i objasnila zašto se upravo među muškarcima osjeća najugodnije.

"Ja volim strašno muške, mušku populaciju, jer se stvarno osjećam ugodnije. Zato jer su muški veseliji, muško je bog i batina i glava kuće", rekla je Mirjana.

Osim što voli veselo društvo, Mirjana je otkrila i što joj je najvažnije kada ona preuzme ulogu domaćice.

"Meni je važno ako se gosti kod mene osjećaju ugodno, veselo i da se dobro najedu i napiju. Za mene je to najveća pobjeda", poručila je.