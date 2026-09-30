Mirjana iz 'Večere za 5' otvorila album sa slikama iz mladosti: 'Udala sam se s nepunih 16 godina'

Mirjana Štahan (72) već je u prethodnim večerima 'Večere za 5' postala jedna od najzapaženijih kandidatkinja tjedna, a kada je došao red da upravo ona ugosti ekipu, njezin osebujan karakter još je jednom došao do izražaja.

Gledateljima je ranije otkrila da je godinama prati nadimak Romantika, ali i da posebno voli društvo muškaraca. Ovoga puta otvorila je svoj stari album i pokazala fotografije iz mladosti, prisjećajući se snova koje je nekada imala.

"Kao mlada htjela sam postati stjuardesa", rekla je Mirjana dok je pričala o svojim mlađim danima. Njezina priča privukla je pažnju kandidata Božidara, koji je komentirao: "Mogu je zamisliti prije 30 godina. Bomba stjuardesa."