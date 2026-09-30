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Večera za 5

Mirjana iz 'Večere za 5' otvorila album sa slikama iz mladosti: 'Udala sam se s nepunih 16 godina'

Mirjana Štahan ponovno je privukla pažnju gledatelja 'Večere za 5', no ovoga puta ne samo svojim kulinarskim umijećem. Dok je pripremala večeru za kandidate, otvorila je vrata svoje prošlosti i otkrila detalje iz mladosti koje mnogi nisu znali

RTL.hr
30.09.2026 18:00

Mirjana Štahan (72) već je u prethodnim večerima 'Večere za 5' postala jedna od najzapaženijih kandidatkinja tjedna, a kada je došao red da upravo ona ugosti ekipu, njezin osebujan karakter još je jednom došao do izražaja.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Gledateljima je ranije otkrila da je godinama prati nadimak Romantika, ali i da posebno voli društvo muškaraca. Ovoga puta otvorila je svoj stari album i pokazala fotografije iz mladosti, prisjećajući se snova koje je nekada imala.

"Kao mlada htjela sam postati stjuardesa", rekla je Mirjana dok je pričala o svojim mlađim danima. Njezina priča privukla je pažnju kandidata Božidara, koji je komentirao: "Mogu je zamisliti prije 30 godina. Bomba stjuardesa."

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Ipak, taj se Mirjanin san nije ostvario. "Odlučila sam biti šnajderica", otkrila je, a zatim pokazala koliko je bila vješta u svom zanatu. Među brojnim kreacijama koje je izradila bila je i njezina vlastita vjenčanica.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

"Udala sam se s nepunih 16 godina. Imala sam jako dobrog muža", prisjetila se Mirjana, otkrivajući potom kako je, nažalost, vrlo rano ostala udovica.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mirjana štahan
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