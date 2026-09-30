Mirjana iz 'Večere za 5' otvorila album sa slikama iz mladosti: 'Udala sam se s nepunih 16 godina'

Mirjana Štahan (72) već je u prethodnim večerima 'Večere za 5' postala jedna od najzapaženijih kandidatkinja tjedna, a kada je došao red da upravo ona ugosti ekipu, njezin osebujan karakter još je jednom došao do izražaja.
Gledateljima je ranije otkrila da je godinama prati nadimak Romantika, ali i da posebno voli društvo muškaraca. Ovoga puta otvorila je svoj stari album i pokazala fotografije iz mladosti, prisjećajući se snova koje je nekada imala.
"Kao mlada htjela sam postati stjuardesa", rekla je Mirjana dok je pričala o svojim mlađim danima. Njezina priča privukla je pažnju kandidata Božidara, koji je komentirao: "Mogu je zamisliti prije 30 godina. Bomba stjuardesa."
Ipak, taj se Mirjanin san nije ostvario. "Odlučila sam biti šnajderica", otkrila je, a zatim pokazala koliko je bila vješta u svom zanatu. Među brojnim kreacijama koje je izradila bila je i njezina vlastita vjenčanica.
"Udala sam se s nepunih 16 godina. Imala sam jako dobrog muža", prisjetila se Mirjana, otkrivajući potom kako je, nažalost, vrlo rano ostala udovica.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.