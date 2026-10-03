Mirjana iz 'Večere za 5' zna tajnu savršenog kolača: Donosimo njezin nagrađivani recept

Kad Mirjana Štahan priprema kolače, iza njezina recepta stoji i pobjedničko iskustvo. Kandidatkinja 'Večere za 5' je 2024. godine odnijela prvo mjesto na manifestaciji 'Babičini kolači' zahvaljujući svom tradicionalnom kolaču kojim je osvojila stručni žiri. S gledateljima je podijelila svoj recept.
Jurjevski beciklin
Tijesto
30 dkg oštrog brašna
15 dkg maslaca
4 žumanjka
1 žlica mlijeka
1 prašak za pecivo
1 žlica šećera
Fila
Pekmez od marelice
15 dkg mljevenih oraha
Biskvit
4 bjelanjka
15 dkg šećera
2 žice brašna
žlice kakaoa
1 žlica ruma
praška za pecivo
20 dkg oraha
1 naranča
Fila
l mlijeka
3 žlice oštrog brašna
3 žlice gustina
10 dkg šećera
1 maslac
1 vanilin šećer
Umiješano tijesto podijeliti na četiri dijela. Svaki dio razvaljati pekmezom, posuti orasima, saviti u rolade te staviti u namašteni protvan. Razmaknuti rolade jednu od druge i zaliti smjesom za biskvit. Peći 30 minuta na 170 stupnjeva. Vrući kolač preliti sa sokom od jedne iscijeđene naranče. Ohlađeni kolač premazati filom i posuti s mljevenim orasima i ribanom čokoladom.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.