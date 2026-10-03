Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Mirjana iz 'Večere za 5' zna tajnu savršenog kolača: Donosimo njezin nagrađivani recept

Mirjana Štahan u 'Večeri za 5' pokazala je da joj slastice nisu samo hobi. Iskusna Zagorka iza sebe ima i vrijedno priznanje – upravo je svojim receptom za 'Jurjevski beciklin' osvojila prvo mjesto na tradicionalnoj manifestaciji 'Babičini kolači', a sada donosimo recept za njezin nagrađivani kolač

RTL.hr
03.10.2026 11:00

Kad Mirjana Štahan priprema kolače, iza njezina recepta stoji i pobjedničko iskustvo. Kandidatkinja 'Večere za 5' je 2024. godine odnijela prvo mjesto na manifestaciji 'Babičini kolači' zahvaljujući svom tradicionalnom kolaču kojim je osvojila stručni žiri. S gledateljima je podijelila svoj recept. 

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Jurjevski beciklin

Tijesto

30 dkg oštrog brašna

15 dkg maslaca

4 žumanjka

1 žlica mlijeka

1 prašak za pecivo

1 žlica šećera

Fila

Pekmez od marelice

15 dkg mljevenih oraha

Biskvit

4 bjelanjka

15 dkg šećera

2 žice brašna

žlice kakaoa

1 žlica ruma

praška za pecivo

20 dkg oraha

1 naranča

Fila

l mlijeka

3 žlice oštrog brašna

3 žlice gustina

10 dkg šećera

1 maslac

1 vanilin šećer

Umiješano tijesto podijeliti na četiri dijela. Svaki dio razvaljati pekmezom, posuti orasima, saviti u rolade te staviti u namašteni protvan. Razmaknuti rolade jednu od druge i zaliti smjesom za biskvit. Peći 30 minuta na 170 stupnjeva. Vrući kolač preliti sa sokom od jedne iscijeđene naranče. Ohlađeni kolač premazati filom i posuti s mljevenim orasima i ribanom čokoladom.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mirjana
Večera za 5

Mirjana za RTL.hr otkrila kako se pripremala za 'Večeru za 5': 'Stari namještaj sam skurila na njivi i preuredila prizemlje'

Pročitaj na Net.hr
Ljubio ih je, ženio, s nekima dobio djecu: Ovo su ljepotice koje je zaveo Elon Musk
Tereza Kesovija se oglasila iz bolnice na svoj 88. rođendan: 'Ne predajemo se!'
Čudesna Sofia Vergara, Beckhamovi i ekipa: Slavne face se prepustile noćnom životu u Parizu
Igor Kojić ženi lijepu Riječanku s kojom čeka prvo dijete: Procurili prvi detalji
Nisu skrivale sijede: Zvijezde pokazale kako izgleda kosa koja prirodno stari
Poznati voditelj progovorio o vezi s partnerom: 'Sretan sam jer sam upoznao svoju osobu'
Pružio ruku pomirenja sinu? Potez Davida Beckhama u Parizu pokrenuo lavinu reakciju
Ne zna se koja je ljepša: Zgodne dame preplavile Rijeku, pažnju ukrala tetovirana plavuša
Elon Musk iznenada ostavio partnericu s kojom ima četvero djece, ona objavila poruke
Otkazan koncert Bajage i Instruktora u Koprivnici nakon pobune branitelja