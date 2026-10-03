Mirjana iz 'Večere za 5' zna tajnu savršenog kolača: Donosimo njezin nagrađivani recept

Kad Mirjana Štahan priprema kolače, iza njezina recepta stoji i pobjedničko iskustvo. Kandidatkinja 'Večere za 5' je 2024. godine odnijela prvo mjesto na manifestaciji 'Babičini kolači' zahvaljujući svom tradicionalnom kolaču kojim je osvojila stručni žiri. S gledateljima je podijelila svoj recept.

l mlijeka

3 žlice oštrog brašna

3 žlice gustina

10 dkg šećera

1 maslac

1 vanilin šećer

Umiješano tijesto podijeliti na četiri dijela. Svaki dio razvaljati pekmezom, posuti orasima, saviti u rolade te staviti u namašteni protvan. Razmaknuti rolade jednu od druge i zaliti smjesom za biskvit. Peći 30 minuta na 170 stupnjeva. Vrući kolač preliti sa sokom od jedne iscijeđene naranče. Ohlađeni kolač premazati filom i posuti s mljevenim orasima i ribanom čokoladom.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.