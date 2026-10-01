Mirjana opet pjeva u 'Večeri za 5' i tepa mladom domaćinu: 'Lijepi moj dečec, k'o rožica si'

Novi domaćin 'Večere za 5' bio je 18-godišnji Antonio Hrgetić iz Oroslavja, no zvijezda njegova druženja ponovno je bila – Mirjana Štahan. Vesela kandidatkinja nije dugo čekala da zapjeva i podigne atmosferu čim je stigla na večeru

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Iako je domaćin nove večeri 'Večere za 5' bio mladi kuhar Antonio Hrgetić (18) iz Oroslavja, najveći show ponovno je priredila – Mirjana Štahan. Kandidatkinja koja je svojim temperamentom obilježila cijeli tjedan nije dugo čekala da preuzme glavnu riječ.

icon-expand icon-close icon-close Večera za 5 FOTO: RTL

Već pri samom dolasku, kada je stigla zajedno s Božidarom, dvorištem se prolomila pjesma. Njih su dvoje odmah zapjevali u čast domaćina: "Antonio je dečko za ženiti, koja hoće za njeg iti..." Mirjana nije skrivala oduševljenje mladim domaćinom, a komplimenti su odmah krenuli. "Lijepi moj dečec, što si rascvjetani, k'o rožica", poručila mu je kroz osmijeh.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL