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Večera za 5

Mirjana opet pjeva u 'Večeri za 5' i tepa mladom domaćinu: 'Lijepi moj dečec, k'o rožica si'

Novi domaćin 'Večere za 5' bio je 18-godišnji Antonio Hrgetić iz Oroslavja, no zvijezda njegova druženja ponovno je bila – Mirjana Štahan. Vesela kandidatkinja nije dugo čekala da zapjeva i podigne atmosferu čim je stigla na večeru

RTL.hr
01.10.2026 18:30

Iako je domaćin nove večeri 'Večere za 5' bio mladi kuhar Antonio Hrgetić (18) iz Oroslavja, najveći show ponovno je priredila – Mirjana Štahan. Kandidatkinja koja je svojim temperamentom obilježila cijeli tjedan nije dugo čekala da preuzme glavnu riječ.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Već pri samom dolasku, kada je stigla zajedno s Božidarom, dvorištem se prolomila pjesma. Njih su dvoje odmah zapjevali u čast domaćina: "Antonio je dečko za ženiti, koja hoće za njeg iti..."

Mirjana nije skrivala oduševljenje mladim domaćinom, a komplimenti su odmah krenuli. "Lijepi moj dečec, što si rascvjetani, k'o rožica", poručila mu je kroz osmijeh.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Nakon srdačnog dočeka, domaćin i gosti zaputili su se prema stolu, no Mirjana ni tada nije odustajala od pjesme. Čim se atmosfera nastavila zagrijavati, ponovno je zapjevala dobro poznate stihove: "Večeras je naša fešta".

Uz Mirjanu za stolom očito nije bilo opasnosti od tišine – njezina energija i vedar duh ponovno su bili glavni začin večeri.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5
Večera za 5

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