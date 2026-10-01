Mirjana opet pjeva u 'Večeri za 5' i tepa mladom domaćinu: 'Lijepi moj dečec, k'o rožica si'

Iako je domaćin nove večeri 'Večere za 5' bio mladi kuhar Antonio Hrgetić (18) iz Oroslavja, najveći show ponovno je priredila – Mirjana Štahan. Kandidatkinja koja je svojim temperamentom obilježila cijeli tjedan nije dugo čekala da preuzme glavnu riječ.
Već pri samom dolasku, kada je stigla zajedno s Božidarom, dvorištem se prolomila pjesma. Njih su dvoje odmah zapjevali u čast domaćina: "Antonio je dečko za ženiti, koja hoće za njeg iti..."
Mirjana nije skrivala oduševljenje mladim domaćinom, a komplimenti su odmah krenuli. "Lijepi moj dečec, što si rascvjetani, k'o rožica", poručila mu je kroz osmijeh.
Nakon srdačnog dočeka, domaćin i gosti zaputili su se prema stolu, no Mirjana ni tada nije odustajala od pjesme. Čim se atmosfera nastavila zagrijavati, ponovno je zapjevala dobro poznate stihove: "Večeras je naša fešta".
Uz Mirjanu za stolom očito nije bilo opasnosti od tišine – njezina energija i vedar duh ponovno su bili glavni začin večeri.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.