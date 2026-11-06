Mirjana se rasplakala pred kraj 'Večere za 5': 'Meni je ovo tako lijep doživljaj'

"Ja mislim čak da ću zaplakati večeras. Inače zaplačem. Meni je ovo prvi put u Rijeci da imam ovako lijep doživljaj", rekla je Mirjana.

Uoči posljednje ovotjedne večere u 'Večeri za 5' Mirjana je priznala da će joj završetak snimanja teško pasti. Tijekom proteklih dana upoznala je ljude s kojima se, čini se, jako povezala, pa nije skrivala da će joj zajednička druženja nedostajati.

Dok je govorila, emocije su je ipak svladale i oči su joj se napunile suzama. Uz nju je u tom trenutku bila Amela, koja ju je odmah zagrlila i pokušala utješiti.

"Predivno je", uspjela je još dodati Mirjana kroz suze. Nakon toga više nije mogla nastaviti pa se povukla iz kadra.

Pred sam kraj ovotjednog druženja tako je postalo jasno koliko je Mirjani ovo iskustvo značilo i koliko su joj prirasli srcu ljudi koje je upoznala tijekom snimanja 'Večere za 5'.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.