Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Mirjana u 'Večeri za 5' održala lekciju zbog jedne riječi: 'Ja nisam gospođa, za mene je to uvreda'

Tijekom večere kod Karmelije Pavičić u 'Večeri za 5' jedna je sasvim uobičajena riječ potaknula Mirjanu na poduže objašnjenje. Kada ju je domaćica nazvala gospođom, gošća je odmah poručila kako se ona tako ne doživljava

RTL.hr
02.11.2026 19:00

Večera kod Karmelije Pavičić u 'Večeri za 5' donijela je zanimljivu raspravu nakon što je domaćica svoju gošću Mirjanu u jednom trenutku nazvala gospođom.

"Ne gospođa. Ja znam da ovdje svi govore jedni drugima tako. Za mene je to jedan način uvrede, pošto ja nisam gospođa", odmah je reagirala Mirjana i potom objasnila što za nju taj pojam znači.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

"Gospođe ne rade poslove koje ja radim. Gospođe uživaju, lakiraju nokte, šminkaju se", nastavila je pred ostalim kandidatima.

Mirjana je pritom priznala da se za večeru ipak malo dotjerala. "Ja sam se sad našminkala, malo. Ja za to nisam", poručila je.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mirjana
Večera za 5

Domaćica 'Večere za 5' pripremila kreativno iznenađenje: 'Vratilo nas je u doba kad smo bili djeca'

Večera za 5

Upoznajte Karmeliju, prvu ovotjednu domaćicu 'Večere za 5': 'U mirovini sam, ali ne mirujem'

Moglo bi te zanimati

Ovaj tjedan kuha se u Rijeci i okolici: Evo tko su novi kandidati 'Večere za 5'!

Pobjednik 'Večere za 5' pripremao je domaće raviole sa sirom: Evo kako ih napraviti

Karlo Dančo nakon pobjede u 'Večeri za 5' za RTL.hr: 'Došao sam pobijediti'

Mladi, talentirani i spremni za izazov! Ovo su neki od najmlađih natjecatelja 'Večere za 5'

Ovaj desert mlade Lucije oduševio je goste 'Večere za 5': Evo kako ga pripremiti kod kuće

Karlo oduševio goste 'Večere za 5' domaćim raviolima! 'Bolje nego u nekim restoranima!'

Pročitaj na Net.hr
Umro Juan Atkins, pionir elektroničke glazbe: Njegov album iz 80-ih pokrenuo novu eru
Poznati detalji komemoracije i sprovoda Miše Kovača: 'Molimo sve za razumijevanje'
Predivne scene iz Šibenika: Građani se pjesmom opraštaju od voljenog Miše Kovača
Britney Spears oštro prozvala sestru i bivšeg supruga: 'Pronaći ću novu obitelj!'
Zgodne legice preplavile osječki kampus: Sve je vrvjelo od mladih, a evo tko je sve partijao
Ozloglašeni reper Diddy iz zatvora izlazi još ranije? Datum se stalno mijenja, evo zašto
Mate Bulić objavio fotografiju s Mišom Kovačem i Oliverom Dragojevićem: 'Kakva je ekipa sad gore'
Sjećate se Buda Bundyja? Obitelj slavnog glumca rekreirala kultnu seriju, fanovi su oduševljeni
Jesu li to uopće iste osobe? Ove slavne face su drastično smršavjele i promijenile osobni opis
Ovaj tjedan kuha se u Rijeci i okolici: Evo tko su novi kandidati