Mirjana u 'Večeri za 5' održala lekciju zbog jedne riječi: 'Ja nisam gospođa, za mene je to uvreda'

Večera kod Karmelije Pavičić u 'Večeri za 5' donijela je zanimljivu raspravu nakon što je domaćica svoju gošću Mirjanu u jednom trenutku nazvala gospođom.
"Ne gospođa. Ja znam da ovdje svi govore jedni drugima tako. Za mene je to jedan način uvrede, pošto ja nisam gospođa", odmah je reagirala Mirjana i potom objasnila što za nju taj pojam znači.
"Gospođe ne rade poslove koje ja radim. Gospođe uživaju, lakiraju nokte, šminkaju se", nastavila je pred ostalim kandidatima.
Mirjana je pritom priznala da se za večeru ipak malo dotjerala. "Ja sam se sad našminkala, malo. Ja za to nisam", poručila je.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.