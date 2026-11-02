Mirjana u 'Večeri za 5' održala lekciju zbog jedne riječi: 'Ja nisam gospođa, za mene je to uvreda'

Večera kod Karmelije Pavičić u 'Večeri za 5' donijela je zanimljivu raspravu nakon što je domaćica svoju gošću Mirjanu u jednom trenutku nazvala gospođom.

"Ne gospođa. Ja znam da ovdje svi govore jedni drugima tako. Za mene je to jedan način uvrede, pošto ja nisam gospođa", odmah je reagirala Mirjana i potom objasnila što za nju taj pojam znači.