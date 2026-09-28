Mirjana u 'Večeri za 5' prepoznala Ljubicu: 'O Bože moj, kome sam došla na večeru'

Mirjanu Štahan (72) na prvoj ovotjednoj večeri 'Večere za 5' dočekalo je iznenađenje čim je ugledala domaćicu Ljubicu. Brzo je shvatila da se njih dvije poznaju otprije, a zatim je još jednom nasmijala svojim komentarom kada je posljednja stigla među goste.

Čim je stigla pred Ljubičinu kuću, Mirjana je prepoznala domaćicu i nije skrivala iznenađenje. "Čim sam ju ugledala, o Bože moj, kome sam došla na večeru", komentirala je.

Dalo se naslutiti da se Mirjana i Ljubica poznaju s jednog zagorskog natjecanja u pripremi slastica, pa je njihov susret odmah unio dodatnu zanimljivost u prvu večeru novog tjedna.

Ipak, eventualno rivalstvo iz prošlosti nije spriječilo Mirjanu da domaćici udijeli kompliment. "Domaćica je baš prava, baš jedva čeka da nas ugosti, vidi se to na njoj", rekla je o Ljubici.