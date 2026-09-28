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Večera za 5

Mirjana u 'Večeri za 5' prepoznala Ljubicu: 'O Bože moj, kome sam došla na večeru'

Mirjana Štahan već je na samom dolasku kod domaćice Ljubice shvatila da joj lice nije nepoznato. Njih dvije susrele su se i ranije na zagorskom natjecanju u pripremi slastica, no stara rivalstva nisu pokvarila atmosferu

RTL.hr
28.09.2026 18:30

Mirjanu Štahan (72) na prvoj ovotjednoj večeri 'Večere za 5' dočekalo je iznenađenje čim je ugledala domaćicu Ljubicu. Brzo je shvatila da se njih dvije poznaju otprije, a zatim je još jednom nasmijala svojim komentarom kada je posljednja stigla među goste.

Mirjana, Ljubica, Večera za 5
Mirjana, Ljubica, Večera za 5 FOTO: RTL

Čim je stigla pred Ljubičinu kuću, Mirjana je prepoznala domaćicu i nije skrivala iznenađenje. "Čim sam ju ugledala, o Bože moj, kome sam došla na večeru", komentirala je.

Dalo se naslutiti da se Mirjana i Ljubica poznaju s jednog zagorskog natjecanja u pripremi slastica, pa je njihov susret odmah unio dodatnu zanimljivost u prvu večeru novog tjedna.

Ipak, eventualno rivalstvo iz prošlosti nije spriječilo Mirjanu da domaćici udijeli kompliment. "Domaćica je baš prava, baš jedva čeka da nas ugosti, vidi se to na njoj", rekla je o Ljubici.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Mirjana je potom još jednom pokazala zašto bi upravo ona mogla biti jedna od glavnih zvijezda ovotjedne 'Večere za 5'. Na večeru je stigla posljednja, a ni tu priliku nije propustila začiniti svojim prepoznatljivim komentarom. "Baš lijepo da sam došla, da sam ja šećer na kraju među muškima", rekla je kroz smijeh.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

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