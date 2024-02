Mirjana za RTL.hr o svađi u 'Večeri za 5': 'Pogodilo me pa nisam mogla protiv sebe i šutjeti'

''Kada je ona meni rekla za tu dlaku, ja sam bila šokirana. Iako je rekla da se i njoj to uvijek događa, nije mi uredu to od nje. Kako je onda mogla jesti dalje? Ne znam uopće ni je li to istina jer mi nije jasno da je nastavila jesti. Stvarno me to čudi, ali razgovarala sam s njom poslije i ispričala joj se zbog toga'', rekla je Mirjana te dodala kako joj je žao što se razgovor oko te situacije nastavio na Ireninoj večeri. ''Tako je ispalo, ja sam iskrena i nisam mogla to zadržati za sebe. Morala sam to izbaciti'', priznala je Mirjana.

Iako je Tina nakon večere, usprkos pronađenoj dlaci, domaćici dala desetku - Mirjani to nije važno. ''Nije mi bitna ni desetka, ni novac. Prijavila sam se u tu emisiju jer je obožavam. Pristojna je, kulturna i ne osramotiš se, ali onda ipak ispadne ovako. To mi se nije svidjelo. Kažu mi ljudi koji su gledali emisiju da se ne sekiram jer i najvećim kuharima se dogodi navedeno. No, ja sam takva, meni je to zasmetalo i pogodilo me pa nisam mogla protiv sebe i šutjeti. Takva sam, što da radim...'', priznala je Mirjana i nastavila:

''Krivo mi je što je išla pred kamerom to reći, a mogla je diskretno maknuti, no ona je tako htjela. Ne znam zašto jer mi se inače ne poznajemo. Ona je lijepa i draga tako da nije stvar u tome da je ona to komentirala. Da je meni to sin komentirao isto bih reagirala. Takva sam da me smetaju takvi komentari'', priznala je Mirjana te otkrila kako je došlo do toga da se ista tema pokrenula na Ireninoj večeri.

Također, Mirjana je otkrila da se najviše povezala s Irenom i Nikolom te kako će se nastaviti družiti i nakon showa. ''Gospodin Nikola je super čovjek, nastaviti ćemo nas troje ići na večere jedni kod drugih i družiti se'', rekla je.

Mirjana se pred našim kamerama i okupala, a priznala je kako je zbog treme zaboravila svezati kosu u rep. ''Još sam se prije našalila i spustila u more te potpuno zaboravila dignuti kosu u rep. Inače uvijek nosim rep, posebno u kuhinji, ali eto – trema'', priznala je Mirjana.

Kada se zbog cijele situacije ispričala Tini, Tina je dodala kako je to samo zbog kamera. ''Ja ništa ne radim zbog kamera. Kamera je tu da odradi svoje, a mi da se ne obaziremo na nju'', zaključila je Mirjana te dodala kako joj je ovo, unatoč svemu, neprocjenjivo iskustvo.

