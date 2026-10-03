Mirjana za RTL.hr otkrila kako se pripremala za 'Večeru za 5': 'Stari namještaj sam skurila na njivi i preuredila prizemlje'

Mirjana Štahan (72), jedna od najvedrijih kandidatkinja ovotjedne 'Večere za 5', za RTL.hr otkrila je kako izgleda njezin život nakon emisije, koliko joj znače putovanja i obitelj te zašto nikada ne posustaje

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Mirjana Štahan (72) bila je jedna od najupečatljivijih kandidatkinja ovotjedne 'Večere za 5'. Tijekom cijelog tjedna bila je zadužena za dobru atmosferu, a njezina vedrina i energija posebno su osvojile gledatelje, koji je već danima hvale na društvenim mrežama.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Da Mirjana ne miruje ni nakon snimanja emisije, potvrđuje i njezino posljednje putovanje. Nazvali smo je jutro nakon što se vratila iz Crne Gore, gdje je tri dana provela s udrugom umirovljenika. "Sve smo prošli po Crnoj Gori, a na povratku smo stali i u Dubrovniku. Toliko sam se napunila energijom i napunila baterije. Išlo nas je 80, vozio nas je autobus na kat. Jako često putujemo. Bila sam u Italiji, Njemačkoj, Danskoj...", ispričala je. Kaže da si putovanja priušti i na rate jer joj takva iskustva mnogo znače.

Prepoznaju je s televizije

Upravo je tijekom boravka u Dubrovniku doživjela i simpatičan susret koji joj je pokazao koliko su je gledatelji zapamtili u 'Večeri za 5'. "Ušla sam u jedan butik u Dubrovniku i žena me prepoznala po ogrlici s trešnjama koju sam nosila u 'Večeri za 5'. Kaže ona: 'Tko to nama dolazi?'", prisjetila se kroz smijeh.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Mirjana kaže da su njezinu epizodu pratili i brojni prijatelji, čak i oni koji žive daleko od Hrvatske. "Svi su gledali epizodu u kojoj sam ja kuhala. Prijatelji iz Kanade su gledali", otkrila je.

Prijatelji je nagovorili da se prijavi

Na sudjelovanje u 'Večeri za 5' dugo su je nagovarali upravo prijatelji. "Prijatelji su toliko vršili pritisak na mene da sudjelujem u 'Večeri za 5'. Znate kad sam pola namještaja skurila na njivi i kupila novi, da bih mogla sudjelovati", ispričala je u svom prepoznatljivom stilu.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Prije snimanja uredila je prizemlje kuće, a iako su joj prijatelji nudili da večeru pripremi na njihovim OPG-ovima, Mirjana to nije željela. "Rekla sam: 'Pa neću ja pored svoje kuće, u kojoj tolike godine živim, pripremati večeru kod drugoga.' To nije dolazilo u obzir. Na kraju su mi svi pomogli da uredim kuću i da se prijavim", rekla je.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Dodaje i kako vjeruje da je upravo njezina autentičnost razlog zbog kojeg je ljudi vole. "Mene ljudi vole jer sam ja njihova jedna jedinstvena Zlatarka Romantika", kaže.

Provala je nije zaustavila

Neposredno prije putovanja u Crnu Goru Mirjana je doživjela i neugodno iskustvo – provalu u kuću. "Uzeli su mi novac koji mi je sin ostavio za izlet, zlatninu i čak koralje koji mi idu uz nošnju s kojom se natječem na 'Babičinim kolačima'. No, moji divni prijatelji pomogli su mi da ipak mogu otići na izlet", ispričala je.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Ni taj događaj nije joj uspio pokvariti vedar duh. U Dubrovniku si je kupila novi komad nakita i odmah mu dala posebno značenje. "Kupila sam pozlaćenu narukvicu na anakondu i rekla sam da ću sad biti kao anakonda, još žešća. Ja nikad ne posustanem. Ne može me ništa poniziti na ovom svijetu", poručila je.

Moda joj je oduvijek važna

Gledatelji su tijekom emisije mogli primijetiti i koliko Mirjana pažnje posvećuje odijevanju. Kaže da joj je moda oduvijek bila važna. "Mene oblači švedski modni brend KRISS. Ja vam nemam ništa ispod 200 eura. Meni moja djeca to omogućuju", rekla je.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Prisjetila se i razdoblja dok je njezin suprug bio živ. "Puno sam radila u životu, muž je bio trgovac i živjeli smo punim plućima. Dinastija Štahan bila je na visokom nivou. To su vam bili suci, časne sestre, visokoobrazovani ljudi. Mene je moj muž nosio na dlanu. Imala sam sve što sam trebala. Uvijek sam za svadbe kupovala čistu svilu", prisjetila se. Mirjana je rano ostala udovica, no danas s ponosom govori o svojoj velikoj obitelji. Ima dvije kćeri i sina, četvero unučadi i jednog praunuka. "Ja sam najsretnija baka ovog svijeta", kaže.

S Ljubicom je ostala posebno bliska

Od kandidata iz ovotjedne 'Večere za 5' najviše je ostala u kontaktu s Ljubicom. "Ja sam s njom svake godine na 'Babičinim kolačima'. Ona je vrhunska kuharica. Od mene je dobila ocjenu deset, drugačije je ne bih mogla pogledati u oči", rekla je.

icon-expand Mirjana, Ljubica, Večera za 5 FOTO: RTL

Dodaje da je i ostalim kandidatima davala visoke ocjene jer je cijenila njihov trud. "Ja sam svima dala visoke ocjene", kazala je. Osvrnula se i na najmlađeg kandidata Antonija, koji ima 18 godina. Iako priznaje da nije briljirao u svim dijelovima večere, smatra da treba uzeti u obzir njegove godine i iskustvo.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL