Mirjanu (72) iz 'Večere za 5' prepoznali kao lokalnu legendu: 'Sve mi je bilo romantično i prozvali su me Romantika'

Mirjana Štahan (72) već je prvog dana 'Večere za 5' pokazala da je u svom kraju itekako poznata, ali ne nužno pod vlastitim imenom. Jedan od kandidata prepoznao ju je kao 'Romantiku', nadimak koji je, kako kaže, prati godinama.

Tijekom prve ovotjedne večere jedan od kandidata otkrio je da je za Mirjanu čuo i prije njezina dolaska u show. "Ja sam čuo za gospođu već ranije prije ovog showa, pa sam povezao da je to ta osoba", objasnio je.

Mirjana je potom otkrila kako je nastao njezin dobro poznati nadimak.

"Ja sam uvijek romantična i nikako da 20-u prođem i sve mi je bilo romantično u životu i prozvali su me Romantika i nitko ne zna da se zovem Mirjana", ispričala je.