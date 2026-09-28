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Večera za 5

Mirjanu (72) iz 'Večere za 5' prepoznali kao lokalnu legendu: 'Sve mi je bilo romantično i prozvali su me Romantika'

Jedan od kandidata 'Večere za 5' prepoznao je Mirjanu Štahan čim ju je ugledao, no ne po imenu nego po nadimku Romantika. Mirjana je otkrila da je tako zovu već godinama jer je, kako kaže, cijeli život romantična i još se osjeća kao da nije prešla dvadesetu

RTL.hr
28.09.2026 19:00

Mirjana Štahan (72) već je prvog dana 'Večere za 5' pokazala da je u svom kraju itekako poznata, ali ne nužno pod vlastitim imenom. Jedan od kandidata prepoznao ju je kao 'Romantiku', nadimak koji je, kako kaže, prati godinama.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Tijekom prve ovotjedne večere jedan od kandidata otkrio je da je za Mirjanu čuo i prije njezina dolaska u show. "Ja sam čuo za gospođu već ranije prije ovog showa, pa sam povezao da je to ta osoba", objasnio je.

Mirjana je potom otkrila kako je nastao njezin dobro poznati nadimak.

"Ja sam uvijek romantična i nikako da 20-u prođem i sve mi je bilo romantično u životu i prozvali su me Romantika i nitko ne zna da se zovem Mirjana", ispričala je.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

I ta je izjava dodatno pokazala zašto je Mirjana već u prvoj epizodi privukla toliko pažnje. Vesela, izravna i puna zanimljivih priča, brzo je postala jedna od najzapaženijih osoba za stolom.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5
Večera za 5

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