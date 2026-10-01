Mirjanu iz 'Večere za 5' zovu i Crvenkapica: 'Mislim da ona u šumi čeka lovca'

Mirjana Štahan svoju je večeru začinila i zanimljivom pričom iz privatnog života. Svoje predjelo nazvala je 'Crvenkapica u šumi', a gledateljima i kandidatima otkrila da to nije samo naziv jela, već još jedan njezin nadimak.
Outfit za berbu vrganja
Naime, u svom kraju Mirjana je poznata po tome što se u šumu ne zaputi bilo kako – na potragu za vrganjima odlazi s prepoznatljivim crvenim šeširom, zbog čega su je prozvali Crvenkapicom.
"Vrganji vam vole jako dotjeranu osobu", otkrila je Mirjana, a njezina izjava odmah je izazvala reakcije za stolom. Ljubica se našalila kako možda upravo zato ne uspijeva pronaći gljive.
"Nemam pravu obleku", zaključila je kroz smijeh.
O Mirjaninim strahovima
No, kandidatima nije dugo trebalo da Mirjaninu šumsku avanturu pretvore u još jednu priliku za šalu. Zaključili su kako se ona očito ne boji vuka iz poznate bajke, a Filip je ponudio svoje viđenje situacije.
"Mislim da se ona jedino boji da ne bude muškog društva oko nje", našalio se.
Na kraju je Filip zaključio i zašto Mirjana u šumu uvijek ide tako sređena. "Mislim da čeka lovca", dodao je uz osmijeh.
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