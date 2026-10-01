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Večera za 5

Mirjanu iz 'Večere za 5' zovu i Crvenkapica: 'Mislim da ona u šumi čeka lovca'

Mirjana Štahan ima još jedan nadimak, a razlog je prava mala životna priča. Kandidatkinja 'Večere za 5' otkrila je zašto je u svom kraju poznata kao Crvenkapica – i kakve veze s tim imaju šuma, crveni šešir i vrganji

RTL.hr
01.10.2026 08:00

Mirjana Štahan svoju je večeru začinila i zanimljivom pričom iz privatnog života. Svoje predjelo nazvala je 'Crvenkapica u šumi', a gledateljima i kandidatima otkrila da to nije samo naziv jela, već još jedan njezin nadimak.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Outfit za berbu vrganja

Naime, u svom kraju Mirjana je poznata po tome što se u šumu ne zaputi bilo kako – na potragu za vrganjima odlazi s prepoznatljivim crvenim šeširom, zbog čega su je prozvali Crvenkapicom.

"Vrganji vam vole jako dotjeranu osobu", otkrila je Mirjana, a njezina izjava odmah je izazvala reakcije za stolom. Ljubica se našalila kako možda upravo zato ne uspijeva pronaći gljive.

"Nemam pravu obleku", zaključila je kroz smijeh.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

O Mirjaninim strahovima

No, kandidatima nije dugo trebalo da Mirjaninu šumsku avanturu pretvore u još jednu priliku za šalu. Zaključili su kako se ona očito ne boji vuka iz poznate bajke, a Filip je ponudio svoje viđenje situacije.

"Mislim da se ona jedino boji da ne bude muškog društva oko nje", našalio se.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Na kraju je Filip zaključio i zašto Mirjana u šumu uvijek ide tako sređena. "Mislim da čeka lovca", dodao je uz osmijeh.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mirjana štahan
Večera za 5

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