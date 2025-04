Mislav za RTL.hr tome zašto se prijavio u 'Večeru za 5' iako je na dijeti: 'Mislim da mi je Karel to zamjerio'

Obitelj je zadovoljna, curice su vesele što su bile na televiziji, ali mislim da je svima laknulo kad je snimanje završilo, jer velik je to stres za cijelu obitelj. Malo ih smetaju na društvenim mrežama neki ružni komentari ljudi koji nas uopće privatno ne poznaju, ali to je cijena javnog nastupa. Svatko vas ima pravo donekle i vrijeđati.

Postoje različite vrste pobjeda. Nekome je pobjeda skuhati najbolje jelo, nekome najbolje urediti kuću, nekome prezentirati svoj životni stil, svoj način prehrane, a nekome je već i samo sudjelovanje u Večeri za 5 pobjeda! To je u svakom slučaju jedno veliko iskustvo koje treba ponuditi svakome da proba, to je prilika da prezentiraš svoj zavičaj, svoj posao. Meni je to bila prilika da prezentiram važnost prehrane i uzgoja hrane, da možda potaknem druge da razmišljaju o tome i krenu u tom smjeru. Kako bih mogao biti razočaran s takvom prilikom?!

Pričali smo mi o svakakvim temama, ispalo je tako da je KETO očito zanimljiv svima pa se o tome najviše pričalo, a i cijeli show je dosta fokusiran na samu prehranu, pa je to logično. Ne smatram to negativnim. Dobro je da se o nekim stvarima priča. Što se više priča, to prije uđu u uho i ostanu. Možda to nekome tko se bori s prevelikom kilažom pomogne.