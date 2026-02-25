Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Tko je Lukrecia iz 'Večere za 5'? Glumi u spotu našeg glazbenika, a osvojila je titulu Miss fitnessa

Zadarski glazbenik Mario Tomas objavio je novi singl pod nazivom 'Čuvam je', a uz samu pjesmu pažnju javnosti privuklo je i dobro poznato lice iz spota

RTL.hr
25.02.2026 10:24

Zadarski glazbenik Mario Tomas objavio je novi singl pod nazivom 'Čuvam je', a uz samu pjesmu pažnju javnosti privuklo je i dobro poznato lice iz spota. Naime, glavna uloga u videospotu pripala je karizmatičnoj miss fitnessa Lukreciji, koju gledatelji diljem Hrvatske ovoga tjedna imaju priliku pratiti u novoj sezoni RTL-ova showa 'Večera za 5'. Lukrecia kuha u četvrtak i preuzima ulogu domaćice, a publika će je upoznati kroz njezine kulinarske vještine i stil ugošćavanja.

Spoj emocije i moderne produkcije

"Pjesma govori o onom iskonskom osjećaju zaštite prema voljenoj osobi. Lukrecija se savršeno uklopila u vizualnu priču i drago mi je što smo ovaj projekt realizirali upravo sada", poručuje Mario.

Inače, Lukrecia je mlada i ambiciozna mama petogodišnjeg dječaka Eduarda. Studentica je Menadžmenta na Veleučilištu u Krapini, radi u jednom pozivnom centru, a bavi se i modelingom. U slobodno vrijeme posvećena je svakodnevnom vježbanju pa je tako i trenutačna nositeljica titule Miss Fitness Gym Hrvatske. Uživa u domaćoj hrani i voli nabavljati svoje namjernice u lokalnim prodavaonicama, ali važno joj je i da se zdravo hrani pa gosti od nje mogu očekivati relativno zdravu večeru.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.
mario tomas čuvam je novi singl lukrecija večera za 5
Moglo bi te zanimati

Gledatelji ne prestaju hvaliti Natašinu večeru u 'Večeri za 5': 'Bolje kandidatkinje od vas nisam vidio! Sve je bilo predivno!'

Izdašne porcije i kupanje u bazenu, ali Nataša nije prešla u vodstvo: 'To mi je jako velika zamjerka'

Večeras kuha Varaždinka Nataša: 'Sigurno neće pripremati ribu, nego neki dobar komad mesa'

Jesmo li imali ljepši ambijent u 'Večeri za 5'? Pogledajte Natašinu vilu koja je goste ostavila bez daha

Lukrecia ukrala show na Natašinoj večeri u 'Večeri za 5': Brčkala se u bazenu pa za njom skočio Petar

Gledatelji oduševljeni novom sezonom 'Večere za 5': 'Bravo, odlično sve izgleda!'