Tko je Lukrecia iz 'Večere za 5'? Glumi u spotu našeg glazbenika, a osvojila je titulu Miss fitnessa

Zadarski glazbenik Mario Tomas objavio je novi singl pod nazivom 'Čuvam je', a uz samu pjesmu pažnju javnosti privuklo je i dobro poznato lice iz spota. Naime, glavna uloga u videospotu pripala je karizmatičnoj miss fitnessa Lukreciji, koju gledatelji diljem Hrvatske ovoga tjedna imaju priliku pratiti u novoj sezoni RTL-ova showa 'Večera za 5' . Lukrecia kuha u četvrtak i preuzima ulogu domaćice, a publika će je upoznati kroz njezine kulinarske vještine i stil ugošćavanja.

"Pjesma govori o onom iskonskom osjećaju zaštite prema voljenoj osobi. Lukrecija se savršeno uklopila u vizualnu priču i drago mi je što smo ovaj projekt realizirali upravo sada", poručuje Mario.

Inače, Lukrecia je mlada i ambiciozna mama petogodišnjeg dječaka Eduarda. Studentica je Menadžmenta na Veleučilištu u Krapini, radi u jednom pozivnom centru, a bavi se i modelingom. U slobodno vrijeme posvećena je svakodnevnom vježbanju pa je tako i trenutačna nositeljica titule Miss Fitness Gym Hrvatske. Uživa u domaćoj hrani i voli nabavljati svoje namjernice u lokalnim prodavaonicama, ali važno joj je i da se zdravo hrani pa gosti od nje mogu očekivati relativno zdravu večeru.