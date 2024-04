Mlada Lana osvojila 35 bodova, najšire ruke bio policajac, dame kritizirale suha pileća prsa!

Pripravu večere Lana je započela predjelom naziva 'Ecizok'. Iza naziva skrivale su se kozice koje su ekipu prilično zbunile. Mlada djevojka ih je spravila uz domaću zelenu tjesteninu, a onda su uslijedile rolice - odnosno 'Ecilor'. "Ne znam što bi to bilo", otkrio je Josip. "Nemam pojma, prvi put čujem", dodala je Petra. Davor je, pak, uspio detektirati način na koji Lana imenuje jela. Pileće rolice sa sirom, šunkom i krastavcima uslijedile su kao glavno jelo - i to uz krumpir i salatu. Za kraj, Lana je spravila 'Crno i bijelo'. "Mogli bi biti medenjaci, meni je to fino", zaključila je Marija o nazivu deserta. Nakon što je Lana završila s kuhanjem, okrenula se pripremi za dolazak gostiju, dok su se oni upoznavali u kombiju.

Mlada domaćica ekipu je dočekala uz prigodne aperitive - domaći višnjevac i orahovac. "Malu je tremu možda imala", pretpostavila je Petra. "Lijepo je izgledala, ali je malu tremu imala. Orahovac je bio dobar", dodao je Josip.

Uskoro je ekipi Lana ponudila predjelo - kozice sa zelenim rezancima. "Lagano, jednostavno, kozice su dolazile do izražaja, vidjela se lijepa, zelena boja, meni super", komentirao je Davor predjelo. "Ne zamjeram što je baka pomogla", dodala je Marija. "Bilo je taman, volim morske plodove i bilo mi je super", zaključila je Petra.