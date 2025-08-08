Mladen Borković u 'Večeri za 5': Ljubitelj prirode i maslina, lovac na tune od 50 kilograma i pobjedu od 1000 eura!

Želio sam vidjeti kako je to s druge strane kamere", otkriva Mladen, koji je u karijeri radio raznolike poslove, među ostalim i u Africi, gdje je dvije godine bio angažiran na poslovima vezanima uz osiguranje, a sličan je posao, onaj šefa osiguranja Američkog veleposlanstva u RH.

Kuhanje mu je strast, a posebno voli pripremati kinesku hranu i peći ribu, za koju ne skriva da mu je najdraže jelo. Počeo sam ozbiljnije kuhati kada je moja majka otišla u dom. Ostao sam sam, pa sam se bacio na kuhanje i otkrivanje novih recepata", dodaje. Najdraže mu je jelo riba na gradelama, a njegov savršeni jelovnik uključivao bi sireve za predjelo i hobotnicu ispod peke. Za slatko, kaže, baš i nije, ali je spreman iznenaditi svoje goste, a najviše se veseli druženju i dobroj atmosferi.