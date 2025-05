Mladen nezadovoljan četvrtim mjestom, a Branko odnio pobjedu: 'Izvest ću cijelu ekipu na večeru'

Nakon aperitiva, ekipa se smjestila za stol, a domaćin im je poslužio predjelo, pileću juhu u posudi na sredini stola. Branko i Matija i ovaj put su dodavali soli, a Jadranko je komentirao kako je njemu taman. Juha za predjelo mi je u redu, ali mi smo iz tog kraja gdje to imamo minimalno svaku nedjelju pa nisam baš oduševljen", rekao je Matija, a Anamarija: Bilo je ukusno, bilo je odlično."

Branko nije bio oduševljen glavnim jelom: Okus je bio u redu, ali mislim da to nije bilo primjereno za ovu večeru. Svi smo se trudili da napravimo nešto ekstra, a sad na kraju jedemo roštilj, to mi nije to, ali okusom je bilo dobro."

Desert nije očarao goste. Matiji i Branku nije bio dovoljno sladak, a Anamarija je komentirala kako joj je desert bio dovoljno sladak, ali je izgledao pomalo dosadno. Meni je desert bio dobar, ali nije bio onoliko sladak koliko ja inače volim", zaključio je Jadranko.